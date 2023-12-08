新聞女王｜陳若思拍完追逐戲發燒　停屍間突然擘大眼嚇死人

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，而在最新一集播出中，為爭做Prime Time主播走火入魔的許詩晴Cathy（高海寧飾），以直擊警方搗獲賣淫集團行動作為Prime Time主播交換籌碼，即使明知徐曉薇（何依婷飾）妹妹徐曉欣（陳若思飾）牽涉其中，她仍堅持以進擊手法報道，最終令徐曉欣因為逃避警方追捕意外墮樓兼遭途經車輛撞斃，當時坐在SNK主播台的徐曉薇全程直擊事件，她透過偌大的螢幕親眼目擊妹妹被追捕及墮樓一刻相當震撼，驚呆台上沒法再進行播報。

Cathy帶隊直擊警方掃黃，點知撞正曉薇個妹曉欣。

停屍間戲突然擘大眼嚇死Cam Man

而該幕在內地播出後引起迴響，網民除不捨徐曉欣「領便當」外，又大讚陳若思（Amber）的演技自然，除被警察追捕時嚇至淚流披面、驚得夠真實外，今（8日）晚一集以幻覺形式在停屍間指責徐曉薇一幕亦演得肉緊。原本其雙眼緊閉、面無血色、先是一面鄙視反問徐曉薇：「家咩姐啫，你有認過我哋咩？由細到大你都睇我哋唔起」，之後再咄咄進逼謂：「就算你呃到全世界，你都呃唔到我，呃唔到你自己，你估你真係主播？！」Amber受訪時就透露，原來是次是繼《痞子殿下》後第二次扮屍體，並笑言最難忘有利是收。談到突然彈起鬧爆何依婷一幕，Amber透露背後笑料百出：「因為要對住Cam Man拍大頭，我一擘大眼cam man就話嚇死佢，我覺得好搞笑，估唔到原來呢幕播出後亦嚇到唔少網民，我覺得好開心亦好對唔住大家。」

停屍間戲突然擘大眼嚇死Cam Man。

驚嘆小演員與自己形神俱似

至於昨晚的追逐戲，Amber則透露難度極高，拍完更有少少發燒：「簷篷逃跑嗰場戲，我喊住咁跑咗好多次，其實本來劇本寫我打電話嗰個位冇話要喊，但我第一次睇劇本時已經好心痛，背對白時我已經盡量唔去諗畫面，但到正式拍嗰日，我一講呢啲對白、一諗起我（劇入面）媽咪可能以後要一個人生活，我就喊咗。因為要連戲，我就變相要一直喊住逃跑，都喊咗唔短時間；拍完第二日有少少發燒，我諗係因為成個人精神十分崩潰。不過我今次真係盡咗100分嘅力去做，有人讚我真係覺得好開心。」Amber更笑言很佩服工作人員能找到與她這麼相似的童星：「我收到好多comment都話佢同我嘅樣貌同講嘢語氣好似，證明幕後好有心機去搵演員。」

呢位小演員同Amber又真係幾似樣喎。

密集式淚水奪眶而出

而另一焦點佘詩曼的落淚戲亦吸引關注，當知道新聞主角是徐曉欣時，為免情緒激動的徐曉薇影響直播，她先作出危機處理免徐曉薇失態人前，之後當看到徐曉欣被車撞死時，她雖含着滿腔淚水、但仍強忍傷痛紅着雙眼、以堅毅但溫柔的聲音勸曉薇要堅強：「曉薇你聽我講，幾壞嘅情況都好，坐得主播位咩都要報，個世界唔會因為你而停，捱埋個end cue佢，好快去廣告。」眼見徐曉薇傷心得不懂反應，即使平時視專業為命根的Man姐亦不忍強逼她，心痛徐曉薇及徐曉欣的她、密集式的淚水一再奪眶而出，但礙於直播仍要繼續，Man姐出力平伏情緒後哽咽地將end cue分配給佐治（馬國明飾）。

曉薇目擊阿妹被警察追捕、仲要險象環生，嚇到呆咗。

比起之前兩幕喊戲，阿佘這幕喊出更複雜層次，並透過微表情變化清楚表達各樣情緒轉換，難怪獲封「微表情女王」，網民留言：「Man姐最後的發言真的很清醒，上了新聞台就不能帶自己私人情緒」、「佘詩曼哭真的感動」、「阿佘老師，演技絕了」、「Man姐那滴淚差點以為是她妹妹」、「看著Man姐也跟著她落淚」，亦有網民大讚場口配以炎明熹主唱的片尾曲《Crystal Clear》感染力倍增，大讚炎明熹是神助攻！

Man姐剛開始強忍淚水叫曉薇要堅強。