甄妮忽重提與王馨平恩怨　直指有人反骨：毫無誠信可言的人

有「樂壇風紀」之稱的甄妮，近年活躍於社交網，亦相當關心香港娛樂圈大小事。近日鄭嘉穎與馬國明的不和風波竟掀起不少舊事，甄妮更突然提起嘉穎舊愛王馨平，令當年恩怨再次浮面。



敢言的甄妮近年常在社交網發表驚人言論。（資料圖片）

甄妮突然提起當年與王馨平恩怨。（資料圖片）

甄妮認因肥姐與鄭少秋不相往還 籲多關心鄭欣宜：不要一錯再錯！

甄妮近日在留言處談到入行改名一事，突然提起一段往事，有骨留言：「王馨平這三個字，是我請長輩特別以筆畫運程測算出來的專利品，契婆婆有特別提醒我，取此名可以小成名，但極反骨，你要不要考慮另一個較溫順的名字？嗯!使用這三個字不就是想紅嗎!」更話中有話：「反骨，一早就知道的」、「當年因為一個反骨人，令我和幾位多年老友心生嫌隙，他們怪我不給面子，那就減少往來」、「對毫無誠信可言的人，我提都不想提，人家現在還在撈就放一馬吧!好嗎？（考慮中）」

甄妮突然在留言提起王馨平，而且火藥味十足。（甄妮 FACEBOOK）

甄妮指因為王馨平令幾位好友不相往還。（甄妮 FACEBOOK）

翻查資料，現年55歲的王馨平是台灣武打巨星王羽的大女，1992年大學四年級時王羽交托予好友甄妮，王馨平以甄妮徒弟之名出道，憑一首《別問我是誰》令其首張國語專輯在台灣大賣60萬張，但95年跟甄妮爆出合約糾紛，當年王羽出面護女，最終要鬧上法庭，王羽甄妮昔日舊友亦反目。王馨平曾在訪問時表示當年成為磨心，訴訟過後曾遇到甄妮，請對方食飯兼斟茶道歉，但似乎事隔多年甄妮氣亦未消。