甄妮認因肥姐與鄭少秋不相往還　籲多關心鄭欣宜：不要一錯再錯！

鄭少秋大女，與盧慧茹誕下的女兒鄭安儀在美國自殺身亡，終年55歲。其生前教友公開表示未能聯絡鄭安儀父母，望秋官主動聯繫，亦令秋官多年來與大女未有聯繫一事再浮面。甄妮日前發文批秋官「沒有處理好他的人生」，及後更提醒他要多留意另一女兒欣宜：「不要一錯再錯！」



鄭少秋大女美國自殺身亡 甄妮斥：他沒有處理好他的人生

鄭少秋長女鄭安儀美國自殺身亡 秋官現任太太官晶華8字代回應

鄭少秋大女鄭安儀上月在美國自殺身亡。

甄妮近日熱心關注娛圈大小事，對於舊友家事亦相當關心，更提起當年與肥姐沈澱霞往事：「是肥肥拜託我做秋仔演唱會嘉賓。是肥肥替秋仔爭取御貓角色與聲仔錦毛鼠合演邵氏電影，亦是肥肥替秋仔爭取海報掛名平衡提聲名氣。肥肥是他的貴人，不用懷疑！他與肥肥離婚，我不諒解，之後再也不來往，是我的選擇。」更揚言：「觀點與角度。誰都有自己的想法，只有公衆人物注意事項要多些！這也是「星」們比一般人過的好的代價。」

甄妮一向敢言。（資料圖片）

秋官與肥姐及欣宜的合照。（IG@princejoyce）

雖與秋官已再沒聯絡，但甄妮對欣宜仍相當關心：「希望秋官現在開始更多關注欣宜，不要一錯再錯！就算女兒嫌你囉嗦你也要多囉唆！💪💪欣宜比我女兒大五星期，小時候常玩在一起。希望欣宜藉歌舞舒發情緒，記得你好像有一首歌「靠自己」最困難的十年都涯過去，前面盡是康莊大道，好好愛惜！❤️❤️需要我我在，珊珊可以找到我。」

鄭欣宜雖自少失去父愛，但卻從沒有怪責爸爸。（資料圖片）

甄妮勸鄭少秋要多關心鄭欣宜。