炎明熹發燒初癒晒與父母合照勁溫馨：仿佛回到小時候

18歲樂壇小天后炎明熹（Gigi）除了唱功了得外，私下也非常孝順，仍記得她當初贏得比賽冠軍時，她的得獎感言就是希望可以快點回家鄉見見家人，而在及後的訪問中，身為無綫吸金王的她，也表示會把賺到的錢給家人管理、用在家人身上，可見家人在炎明熹心裡的地位是非常重要。

炎明熹日前發燒。（IG@yiminghay）

炎明熹小休後已好了很多，粉絲笑言很羨慕隻貓貓，可以陪著炎明熹睡覺。（IG@yiminghay）

近日流感肆虐，炎明熹也敵不過病菌，雖然日前現身活動並獻唱，但原來當時炎明熹是抱恙上陣，不只感冒還發燒，令粉絲非常擔心。而經過小休後，炎明熹在社交平台表示自己已好了很多，叫大家不用擔心：「彷彿回到小時候……大家不用擔心我，我已經好了很多，只不過是發燒而已，我不是豆腐💪🏻做個真的漢Gi。」

炎明熹晒出與父母去玩的合照。（IG@yiminghay）

勁溫馨。（IG@yiminghay）

同時，炎明熹也分享了多張與父母一齊去玩的照片和視頻，當中，炎明熹以素顏示人，卸下歌手身份做回父母的寶貝女，坐在爸爸的電單車尾到海邊，又同媽媽一齊盪韆鞦。期間，炎明熹更「出賣」媽媽，將媽媽上不到千秋，要爸爸抱住幫手的蝦碌片都分享出來，非常搞笑。最後，當然不少一家三口大合照，勁溫馨。

出賣媽媽系列。（IG@yiminghay）

坐爸爸電單車後座。（IG@yiminghay）

女兒視覺。（IG@yiminghay）

曾在《聲夢傳奇》擔任炎明熹導師的李幸倪，亦留言說：「和家人在一起最開心」。另也有不少粉絲叫偶像「注意休息」、「小心身體」、「要好好照顧自己」及「盡量放鬆休息，小病是福」等等。

炎明熹自己都影了很多相。（IG@yiminghay）

欣賞日落。（IG@yiminghay）