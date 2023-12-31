2023回顧｜追憶19位逝世演藝人　兩位女星震驚華人界

2023年即將完結，要總結這一年的喜與悲，相信每人心中都有一把不同的量度尺。今年香港演藝圈有不少人離開了我們，雖然人已不在，但至少他們的作品、貢獻會一直刻在我們的腦海中。

1. 顧嘉煇

香港著名音樂家顧嘉煇於今年1月3日在加拿大逝世，享年92歲。顧嘉煇在1970年代初期至1980年代中期是他的事業巔峰期，擅於作曲、編曲以及指揮，曾創作過無數膾炙人口的經典粵語金曲，亦曾經栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。顧嘉煇自1990年代開始淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華過住半退休的生活，專注繪畫藝術。

顧嘉煇創作的電影歌曲是永恆經典。

2. 陳萬雷

港產片綠葉演員陳萬雷於2022年12月23日，因感染新冠肺炎離世，終年78歲，其家人在今年一月初證實消息。據陳萬雷的家人表示，陳在內地生活，感染新冠肺炎三天後離世。陳萬雷首部接拍的電影為王家衛執導的《墮落天使》，戲中飾演金城武的父親，獲提名《第15屆香港電影金像獎》最佳新演員，之後參演了廿多部電影，包括《花樣年華》、《97古惑仔戰無不勝》、《三五成群》、《男歌女唱》及《新紮師妹2》等，最後一次演出為陳果執導的《三夫》。

陳萬雷（影片截圖）

3. Uncle Ray

有「樂壇教父」之稱的葡萄牙裔DJ Uncle Ray（Ray Cordeir，郭利民）於今年1月13日離世，享年98歲。2021年5月底，Uncle Ray正式榮休，為致敬這位音樂巨人，逾12位實力歌手包括陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等，於紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」，以經典金曲向他致敬，當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄，成為最年長開紅館騷的演藝人。而近年他身體抱恙，去年更曾因中風入院。

Uncle Ray（FB@Ray Cordeiro）

4. 蔡天鳳

譚仔米線創辦人的媳婦，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭肢解烹屍案震驚各界。

蔡天鳳。（IG：@xxabbyc）

5. 吳耀漢

香港喜劇演員吳耀漢於4月9日逝世，終年83歲。吳耀漢自70年代起入行，活躍於電影圈近半世紀，演繹經典喜劇諧角無數，更曾兩度提名香港電影金像獎「最佳男主角」獎。吳耀漢的銀幕形象深入民心，亦是「五福星」的元祖之一。

香港喜劇演員吳耀漢於4月9日逝世。（影片截圖）

6. 宗華

前邵氏演員宗華於4月26日離世，享年79歲。當年是紅極一時的邵氏小生，紅遍6、70年代，電影《獨臂刀王》、《楊貴妃》、《八千里路雲和月》、《流星蝴蝶劍》都是代表作。

宗華當年是紅極一時的邵氏小生，紅遍6、70年代，電影《獨臂刀王》、《楊貴妃》、《八千里路雲和月》、《流星蝴蝶劍》都是代表作。（新浪圖片）

7. 張學潤（Nel Nel）

5月18日，著名形象指導張學潤（Nel Nel）於內地離世，終年59歲，震驚各界。Nel Nel曾為不少天王天后擔任形象顧問，包括陳慧嫻、郭富城及陳小春等歌手。由於他跟圈中人相熟，更踩過界在多齣電影演出配角，一生作品逾60部，百分百是綠葉王，近年更演出舞台劇，可謂多才多藝。

Nel Nel自殺震驚各界。（微博圖片）

8. 溫裕紅

事隔一日，於5月19日再傳出令人心痛的消息，溫裕紅因乳癌逝世，終年54歲。效力無綫23年的溫裕紅，三年前因不滿續約被削減一半人工而離巢，而上年播出的《食腦喪B》亦是她的告別作。

溫裕紅於2005年患上乳癌，曾康復。(微博圖片)

溫裕紅入行多年。（TVB截圖）

9. 李玟

李玟（CoCo）於7月2日在家中被發現失去意識，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。李玟出道近30年，在樂壇上締造的成績無人能及，她是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語唱片、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華人歌手，為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地。

李玟為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地。（fb圖片）

10 . 阿晶

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）7月時在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，昨日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然她一度向記者報平安，但最後7月26日傳來她的死訊。

微辣前經理人阿晶輕生。（IG@laochengi）

11. 鄺業生

金牌監製鄺業生（生哥）離世終年63歲，他的長子鄺澄峰在8月2日於Facebook發文證實父親過身的消息。監製鄺業生作品非常多，而且每部都是高收視作品，包括《陀槍師姐》第一至四輯、《金裝四大才子》、《談判專家》、《反黑先鋒》、《掃黃先鋒》、《帝女花》等，捧紅關詠荷、歐陽震華、滕麗名、魏駿傑等藝人，2005年拍完《翻新大少》就離開TVB，開始在國內發展。

金牌監製鄺業生（左一）離世終年63歲。

12. 陳匡榮

樂隊LMF成員陳匡榮（Davy／大飛）8月6日傳出死訊，終年52歲。陳匡榮不僅是LMF的結他手，也經常為不少歌手作曲，林憶蓮金曲《至少還有你》便是由他作曲。

陳匡榮不僅是LMF的結他手，也經常為不少歌手作曲。（資料圖片）

13. 余穩

有「神仙」之稱的著名武術指導余穩（又名︰余袁穩）於8月17日逝世，享年80多歲。余穩淡出影壇多年，近年較多人記得的演出，是在杜琪峯執導的《黑社會》（2005）及《黑社會以和為貴》（2006）飾演「龍根哥」，以及在周星馳電影《破壞之王》（1994）中飾演鷹爪門掌門人。

龍根哥在《黑社會》的演出雖然不多，但戲份好搶，一句「跳快啲！再快啲！」印象深刻。（《黑社會》影片截圖）

14. 孟海

武打演員及動作指導孟海於10日10日離世，終年65歲。經姪女孟希璘向傳媒證實伯父離世的消息，並透露孟海已患病一段時間。孟海由童星出身，客串李小龍主演的《龍爭虎鬥》，1985年更憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，而該電影更為他撮合一段姻緣。

孟海憑《皇家師姐》奪得香港金像獎最佳男配角獎，亦因為該片與羅芙洛撮合一段姻緣。（《皇家師姐》影片截圖）

15. 林皓霆

寰亞藝人35歲林皓霆（Charles）於10月31日突然傳來逝世消息，其經理人公司亦證實此噩耗。雖然公司未有公開真正死因，但有透露他近年一直飽受情緒病的煎熬，並且積極面對。

公司指林皓霆一直飽受情緒病煎熬。（資料圖片）

16. 林超榮

創作人林超榮，人稱超人，於12月12日因血癌離世，享年61歲。林超榮生前身兼多職，包括司儀、主持人、電視及電影編劇等。

創作人林超榮，因血癌病逝，享年61歲。（資料圖片）

17. 周海媚

12月11日，內地社交平台網傳周海媚離世消息，事隔一晚，12日晚間她的工作室終於發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實噩耗。

周海媚逝世震驚中港兩地。（周海媚工作室）

18. 黎淑賢

12月26日，盧惠光前妻黎淑賢在北角家中燒炭，親人發現後報案，可惜送院後不治，終年47歲。黎淑賢1998年下嫁於香港武打演員盧惠光，婚後育有兩名兒子，其時她也參與拍攝了多套電影包括《蘭桂坊7公主》、《生化壽屍》飾演黎耀祥的老婆，同樣有性感演出。可惜反應始終沒《古惑仔3》般受歡迎。2006年她與盧惠光離婚，一年再嫁給任職美容醫生的丈夫許智政，再誕下兩名兒子，共4名囝囝，之後主力當全職媽媽。

現任丈夫曾收到「來生再見」WhatsApp 短訊。（微博圖片）

黎淑賢在《古惑仔3隻手遮天》中演出令人印象深刻。（電影截圖）

18. 「順叔」陳泉

無綫（TVB）經典處境劇《香港81》系列，飾演「順叔」的陳泉今日傳來逝世消息。陳泉除了在《香港81》為人熟悉，1975年經典家計會宣傳短片，「兩個夠晒數」亦深入民心，他雖然是TVB的演員，但正職並不是藝人，而且是自己搞生意，多年來一直包辦TVB的外景車。

陳泉飾演「順叔」。（網上圖片）