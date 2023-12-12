周海媚去世｜細數8段感情曾與呂良偉登記　傳被黎明戀上變三角戀

57歲藝人周海媚証實離世，昨日一度傳出消息，但後來有媒體電話聯繫了周海媚工作人員，對方聽到來意就掛斷了電話，另一位工作人員聽到記者說出藝人名字後，則以應酬為由直接掛斷電話；有周海媚友表示昨天還曾與周海媚聯絡，而死訊已傳遍整個網絡。

但今晚周海媚工作室証實了消息。

周海媚。（周海媚微博圖片）

周海媚19歲參選港姐出道，初戀是比她大10年的呂良偉，兩人1986年拍《小島風雲》撻著，兩年後到美國「秘婚」，不過原來搞烏龍，兩人只有登記，未正式註冊結婚。後兩人因經常嘈交而分手，但兩人分手後仍是朋友。

周海媚與呂良偉重遇也不覺尷尬。（VCG）

周海媚和呂良偉曾赴海外註冊結婚。(VCG)

周海媚又曾因拍《回到未嫁時》與黎明傳緋聞，當時更傳出黎明同呂良偉因爭周海媚大動干戈。1994年周海媚與游水教練兼演員林偉亮拍拖，後來林偉亮2009年低調出家為僧，法號「果宏釋衍偉」。1999年，周海媚拍電話廣告結識日本已婚男星永瀨正敏，人在廣告中有激吻戲，因而傳出兩人秘戀；永瀨正敏2004年與太太離婚，當時更有日媒指導火索為周海媚。

《回到未嫁時》：又是一齣黎明的作品，配上當年最黃金最靚時期的周海媚，睇劇名都知是講周海媚回到過去，劇中還有複製人及特務等情節。（網上圖片）

1998年，有指周海媚獲迪生集團高層伍士榮追求，後因周海媚患紅斑狼瘡症分手收場。與伍士榮分手後，2000年周海媚被爆與亞視助導周家文展開姊弟戀，之後更發展到同臨階段，可惜兩年後同樣分手。2005年周海媚認識了北京建築師男友，更為愛移居北京，轉往內地發展，2009年與內地建築師男友拍拖期間，更傳出戀上內地歌手李貴府。近年周海媚保持單身生活，有指其因感情生活不如意而飽受情緒困擾。