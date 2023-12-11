「周海媚離世」成熱搜被瘋傳　家世顯赫擁滿族血仲係真格格

「周海媚離世」成為熱搜，今日（11/12）內地有傳57歲的周海媚離世，暫未知周海媚是病故或發生意外。有傳媒稱致電周海媚有關工作人員時，就被急急掛斷電話，並不是慣常做法。不少粉絲知道後也大表擔心，希望周海媚出面澄清有關消息。



周海媚表示自己祟尚自然。

周海媚自1985年香港小姐競選選美後落選後，就被發掘出道。初時她入讀TVB第1期藝員進修班，隨後就簽約成為藝員。因為樣兒標誌，所以同年就獲機會出演台慶劇《楊家將》，其後周海媚也參演過不少劇集，有《流氓大亨》、《生命之旅》、《義不容情》、《笑傲在明天》、《今生無悔》及《怒劍嘯狂沙》等等。

有別於普通市民，周海媚的一舉一動總透露出一股斯文、高貴的氣質。原來這也是她自小受到家庭教育有關。

周海媚與呂良偉曾有過一段短暫婚姻，兩人因戲生情，在1988年於美國拉斯維加斯結婚。（劇照）

周海媚的家族瓜爾佳氏屬於滿州貴族鑲白旗，是女真族當中最大的一支，地位相當顯赫。而她亦曾表示過其祖先在廣東一帶帶五品官，整個廣東是歸她家族所管，目前在該地有一條周家村全都是滿族人居住。

周海媚在《武媚娘傳奇》中，也是宣傳重點。（周海媚微博圖片）

另外，就因為正正周海媚是滿州貴族，其父親從小到大都對她管教甚嚴，不管是讀書還是生活儀態都保留滿族的規則，就好像掉了東西不可以彎腰﹑撅着屁股拾起，而是慢慢蹲下，十分講究。事實上，除了她們之外，台灣第一美人胡茵夢﹑女星關寶慧等等都是該族的後人。