39歲楊秀惠一拖二去迪士尼　呻媽媽唔易做：上洗手間的時間都沒了

人人都會說，媽媽是世界上最偉大的人，為了孩子無私奉獻，甚至有的媽媽會為了照顧家庭放棄事業，也有的媽媽為了兼顧家庭和事業犧牲了自己的休息時間，但當我們都在說「媽媽很偉大」的時候，是否真正理解並且體諒媽媽的難處了呢？



最近楊秀惠就帶著兩個孩子想著去香港迪士尼最新開的「World of Frozen」景區裡有遊玩，但抵達後被洶湧動的人潮給嚇到了，最終只在入口處拍了一張風景照就掉頭離開了。她也明白，作為一名帶著倆孩子的媽媽，要打扮得美美的在迪士尼樂園裡拍美照幾乎是不可能的事，所以她都是以最「方便」的打扮：T恤和長褲。因為要方便抱小孩、還要不時蹲上蹲下、而且因為長時間要抱著小孩會熱得滿身汗，所以連外套都不用穿。

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楊秀惠就分享到，自己最近有一位當了媽媽的朋友，被親戚朋友批評說自己是懶惰的媽媽，原因是「沒有經常帶小孩出去玩」、「也沒有勤勞打扮自己」她的朋友因為這樣而感到非常不開心。

這件事情也讓她有感而發，回想最近發生在自己身上的一件事。最近她的小女兒晚上睡覺總是會突然哭醒，有的時候一晚上甚至會哭上好幾次，得花上半小時才能再次入睡，這也直接導致了小孩和媽媽的睡眠品質變差，晚上要照顧女兒入睡，白天要處理公司事務、還有大女兒的學業，再加上自己得不到良好的睡眠品質，她的精神也大大受影響。

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她無法理解的是，既然外人不明白照顧小孩的辛苦，但為何卻總在批評「為什麼媽媽不要勤勞一點」、「為什麼媽媽不稍微打扮一下？」、「為什麼不努力做運動瘦身？」，還有其他理由不一的批評聲音，在不瞭解實際情況下就任意批評，甚至否定了媽媽所做出的努力。媽媽要面對的不只是睡眠不足的問題，還有外界各種壓力和責任，並且還要應對外界的批評和期待。

也許有些家庭很幸運，家裡會有有很多人幫忙顧小孩，但也有很多家庭是媽媽一個人要負責照顧小孩還得包辦所有家務的，這也讓楊秀惠有感而發「真的當上個洗手間的時間都沒了的時候，請不要批評為什麼媽媽沒有好好分配時間」。

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「當你看到一位媽媽帶著小孩走在街上，不要隨意批評她的外表或生活方式。你永遠不知道她們經歷了什麼樣的辛苦和挑戰」媽媽為孩子付出了很多，媽媽也不是第一天就成為媽媽的，希望大家能給予媽媽更多的理解、尊重和包容！

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