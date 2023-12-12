林超榮病逝｜節目中分享人生觀　早已看透生死：我係諗住走先㗎啦

人稱「超人」的著名創作人林超榮，今日（12/12）經好友沈西城在社交平台公告其死訊，享受61歲。林超榮生前身兼司儀、主持人、香港傳媒人、電視及電影編劇及創作人多職，為人以幽默、愛扮鬼扮馬見稱。林超榮主張以天馬行空的各種形式，及搞笑趣怪、針砭時弊的方式，撰寫小品喜劇和司儀講稿，先後曾參與《香港小姐》、《開心主流派》、《萬千星輝賀台慶》等節目創作，他的離世令人大感惋惜。

林超榮因血癌病逝，令人大感惋惜。

沈西城發文稱林超榮離世。（Facebook圖片）

兩年前，林超榮曾擔任YouTube Channel 《夢飛行垃垃雜雜》主持，與蘭子陳淑蘭、梁榮忠和經理人Connie等一齊傾吓偈。當中談及人生觀，林超榮直言於2020年有點傷感，因很多老朋友突然離世，所以更加居安思危，有想想臨終前有甚麼事情希望做到，蘭子安慰他人生應該及時行樂，想來都沒有用，時時懷住聽日就走的心情，活在當下。

林超榮曾於節目中分享人生觀，他早已看透生死：我係諗住走先㗎啦。（網上截圖）

蘭子又談到有時在街上看到些老人家很慘，被推著輪椅或其他，又看過一些影片是老了會失禁沒有人理，令她非常害怕，不想自己將來也變成這樣。林超榮聞言說想來幹甚麼，他從沒有想過。蘭子稱他有女兒當然不用想，始終女兒都會照顧他。但林超榮直言不是有沒有女兒的問題，就算有女兒照顧你，你（失禁）都不開心，並坦言：「我係諗住走先㗎啦，有咩事…『卜』一聲就走。」

林超榮為人樂觀。（網上截圖）

林超榮續言免得將來痛苦，唯有現在辛苦，保養好好身體，減肥節食，例如有些東西不要吃，脂肪太多的不要吃，保持早睡早起。蘭子稱世事無絕對，她離世的朋友全部都很健康。林超榮直言：「咁咪幸福囉，我有幾個朋友突然離世，我們唯有都係好樂觀咁話咁咪去得好囉。」可見他早已看透生死。