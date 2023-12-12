林超榮病逝｜兩年前於節目感嘆生死　勞碌半生為女兒留下三個物業

有「超人」之稱的創作人林超榮今日傳出死訊，其好友沈西城在網上公告他離世的消息，終年61歲。兩年前，林超榮為《夢飛行垃垃雜雜》YouTube Channel擔任主持，跟陳淑蘭（蘭子)、梁榮忠及經理人Connie推出節目，當時他已有感而發，指去年突然失去很多老朋友，令他有了危機感，細想自己在臨終前有甚麼事情希望做到，不想過身時有遺憾，更笑指以後不要寫劇本，寫「平安紙」。當時蘭子則安慰他應該及時行樂，懷住「聽日就走」的心情，而單身的梁榮忠就表示，年老時只想回歸簡單生活，輕輕的來、輕輕的走。

林超榮因血癌病逝。

當時林超榮卻表達出不同想法，他自豪自己前半生努力打拼，為三位女兒留下物業，並說：「我前半生努力搵銀，除咗供書教學之外，仲留咗物業畀啲女，盡晒責任。三個女有三個物業，身為老竇我都覺得幾掂，有幾嚿嘢畀佢哋！」儘管梁榮忠覺得這樣或許會令林超榮三個女兒失去做人目標、仿如「一出世就退休」，但林超榮卻覺得，自己只是想女兒可以無後顧之憂去做想做的事。當問到他人生是否已感無憾，他便表示：「大吉利是講句，我覺得都幾不錯，我向來都係不求做好，只求做到，呢個目標唔係好啱，但我覺得幾開心。我人生目標就係想拍戲，做導演、做節目主持、編劇、監製，而家做埋KOL，咁都好好彩，做晒！」

林超榮因眼見好友先後離世，對生死也有了危機感，開始安排身後事。

儘管言談間似乎已對生死看得很開，但林超榮亦透露，自己不想過世時太辛苦，都有好好保養身體、積極減走20磅，更笑稱後生未玩夠，原本想去花天酒地，殊不知已「有心無力」，又遇上疫情，不能跟老友去飲酒。