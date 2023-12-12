周海媚去世｜憑《大鬧廣昌隆》再度爆紅　曾創下45點超高收視

藝人周海媚昨日（11日）被傳離世，但其工作室一直沒有回應，令外界甚為擔心。直至今晚（12日），周海媚工作室在微博發文證實離世消息：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識。」，終年57歲。

周海媚因病醫治無效離世，終年57歲。（微博圖片）

周海媚工作室發文。（微博圖片）

周海媚於1985年參選香港小姐落選後加入無綫並出道，曾是無綫八十至九十年代的一線當紅花旦，拍過無數劇集，而當中最為人熟悉的，就是1997年與林家棟主演的《大鬧廣昌隆》。劇集講述人鬼戀，觀眾又要驚又要睇，使該劇一開播首周就獲得34點高收視，平均有36點，最高更高達45點，是該年最高收視劇集。

周海媚與林家棟主演的《大鬧廣昌隆》是不少電視迷的經典回憶。（劇集海報）

小芙蓉一角令海味人氣再度上升。（網上圖片）

《大鬧廣昌隆》其實只是一部小製作的電視劇，除了題材吸引之外，當時由梅艷芳主唱的主題曲《抱緊眼前人》亦加持了不少分數。該劇亦是周海媚從日本發展回港之後的首部作品，「小芙蓉」一角令她再度爆紅。《大鬧廣昌隆》一劇集驚嚇﹑搞笑、感動於一身，特別於劇集中一首《等着你回來》的歌聲，至今仍令大家難以忘記。

《大鬧廣昌隆》令觀眾驚得來又要睇。（網上圖片）

該劇在當年榮登冠軍寶座，事後無綫亦在2002 ﹑2006 ﹑2015年安排於深夜時間重播，再度引起一班電視迷關注。即使多年過去， 《大鬧廣昌隆》一劇都是再經典不過，現在講起大家仍然滔滔不絕，亦是不少八、九十後的電視回憶。