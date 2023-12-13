周海媚生前最後影片一細節藏驚人巧合　網民：知道自己身體快不行

周海媚的家人在微博證實她已經於11日晚間離世，讓大批粉絲傷心。而有網友發現最後的發文影片，有一細節彷彿暗示已到生命盡頭，讓網友悲痛「身體快不行？」



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昨晚（12日）周海媚工作室發文：「我們沉痛的告知大家： 海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！ 親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮」。因為影片中的畫面，與工作室發布周海媚死訊的照片相同，讓粉絲崩潰大喊：「姐姐，這是你前幾天最後一個發出來的一個生日視頻，剛好用在了工作室發文的圖片上，是不是那個時候姐姐就知道自己身體快不行了啊，所以想最後留一個最美的回憶給我們是嗎」？

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