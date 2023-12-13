周海媚去世｜自揭離開TVB內幕　唔識應酬兩年冇Job：差點交不起租

周海媚前晚（12月11日）突然傳出死訊，雖然圈中多名知名人士曾澄清指她「還在生」，但昨晚（12月12日）周海媚工作室發文證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，終年57歲，消息震驚全城，不少人都感到惋惜。周海媚曾在1985年參選港姐，落選後簽約TVB，備受力捧，曾拍過《流氓大亨》、《生命之旅》、《義不容情》等，在80、90年代成為一線當紅花旦。不過其後周海媚選擇離巢，更一度因接不到Job差點交不起房租。

周海媚因病去世，終年57歲。（微博@周海媚工作室）

周海媚加入TVB後備受力捧，迅速成為當家花旦。（影片截圖）

周海媚曾在內地節目中透露當年離巢的原因。（影片截圖）

經常演乖乖女。（影片截圖）

覺得沒有挑戰性。（影片截圖）

周海媚曾在內地節目中透露當年離巢的原因：「我一直都演一些玉女啊，鄰家的妹妹啊這種角色，乖乖女這樣子。我覺得對我自己的演技各方面沒有什麼挑戰性，我想挑戰一下我自己，我想做一個改變，我就離開TVB。」離巢後周海媚先是簽了一間電影公司，想往電影方面發展，但卻未如理想：「有可能我是年紀太小吧，也不太會跟別人去應酬，那兩年我是一個工作都沒接到。」

選擇離巢。（影片截圖）

曾兩年都冇Job。（影片截圖）

周海媚更自爆一度差點交不起房租：「其實那個時候我已經搬出來，離開家裏住了，我真的有兩個月差點租金都交不起。我自己都在琢磨，怎麼辦呢？有時候都會在家裏自己哭，我說為什麼會這樣呢？」不過即使生活艱難，但周海媚坦言從未想過嫁有錢人：「沒有想過，其實大家看我的外表很女孩、很溫柔，包括我說話，其實我的內心是住了一個漢子的。」

自爆一度差點交不起房租。（影片截圖）

生活艱難。（影片截圖）

會喊。（影片截圖）

而周海媚亦沒有放棄，積極尋找機會，最後選擇到台灣發展：「台灣有一個製作人，楊佩佩小姐，她就邀請我去台灣拍我在台灣的第一部電視劇，叫《末代王孫》，就有了後來的《倚天屠龍記》，還有《今生今世》，就拍了一系列的戲。《倚天屠龍記》裏面的角色，其實是一個跟我之前是很不一樣的角色，她前面是一個很乖很溫柔的一個女孩，可是到了後面她完全就變了另一個人，就非常兇那樣。」她更即場演繹「九陰白骨爪」，引來台下掌聲不斷！

其後到台灣發展。（影片截圖）

《倚天屠龍記》的周芷若，至今仍是周海媚的經典角色之一。（影片截圖）

周海媚當年飾演的周芷若是不少人心目中的經典。（影片截圖）

九陰白骨爪！（影片截圖）