吳若希孖麥美恩丁子朗為森美舉行無壽星慶生派對　此人意外成主角

森美、吳若希、麥美恩及丁子朗因合作旅遊節目《森美旅行團》而成為好友，多年都維繫著好好的友情。適逢今個月（3日）是「叔叔」森美的50歲生日，作為「小弟」的吳若希、麥美恩及丁子朗當然不敢怠慢，難得近日齊人，他們齊聚吳若希家為森美舉行了一個別開生面的生日派對。

吳若希孖麥美恩丁子朗為森美舉行慶生派對。（IG@jinnyng）

眾人在吳若希的家傭姐姐帶領，進行簡單而隆重的賀壽儀式，（IG@jinnyng）

而這個生日派對有趣在於是沒有壽星的，主角森美最初因工作關係而未能出席，但party must go on，吳若希兩公婆、麥美恩及丁子朗還非常投入和有儀式感，先是在牆上掛了一幅印有森美赤裸上身騷肌的慶生橫額，麥美恩還寫道：「為慶賀森美叔叔50大壽 @sammy903我們誠邀了何家首席姐姐粉墨登場，帶領我們進行簡單而隆重的賀壽儀式」，他們齊齊以「姐姐腔」讀出：「祝叔叔，50歲，福如東海、瘦比南山。」接住，現場突然播出台慶背景音樂，吳若希兩公婆、麥美恩及丁子朗手捧蛋糕，一起代壽星吹蠟燭和切蛋糕，非常搞笑。

齊齊替壽星吹蠟燭。（IG@jinnyng）

切蛋糕。（IG@jinnyng）

雖然生日會意外地變咗姐姐做主角，但森美見到大家如此有誠意為自己慶生，最後工作完成都立即趕到現場，他在社交平台寫道：「本來我唔得閒，冇出席，佢哋竟然照搞慶祝，睇見姐姐對我嘅呼喚！立刻趕去！」朱薰搞笑留言：「蠟燭都幫你吹埋，唔使趕去啦～儀式已完」。不過片中見森美非常開心和風騷，如香港小姐般在螢幕前繞場一周，吳若希兩公婆、麥美恩及丁子朗則在後面企棟棟再次送上生日祝福，以及重演吹蠟燭切蛋糕儀式。可見眾人感情要好。

森美笑言睇見姐姐對他的呼喚，立刻趕去！（IG@sammy903）

大家感情要好！（IG@sammy903）

朱薰搞笑留言。（IG@sammy903）

另外，在森美到場之前，其餘4人還加插一幕「萬千星輝頒獎典禮2023前奏」，由工人姐姐帶領下讀出：「吳若希，恭喜晒！首次榮獲，視后，提名！」並由丁子朗頒獎。而吳若希更在社交平台分享搞笑得獎感言：「終於第一次榮獲最佳女主角（提名），我哋搞咗一個小型嘅 #萬千星輝頒獎典禮2023前奏，好Pro地邀請TVB金牌司儀麥美恩小姐，及人氣男團 《亞洲超星團》 （一哥） 丁子朗先生為我頒獎（樹），好榮幸可以親手喺兩位手上得到呢份榮耀！我會繼續留住初心，繼續創新！叔叔，生日快樂！」不少藝人朋友讚好，新婚的蔡嘉欣留言說：「早知整定啲燈牌『吳若希視后（提名）』過嚟扮觀眾舉牌。」

慶祝吳若希首次榮獲最佳女主角提名。（IG@jinnyng）

大家玩得好盡慶。（IG@jinnyng）

蔡嘉欣都想參與其中。（IG@jinnyng）

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