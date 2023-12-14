62歲前無綫最佳男配角近況曝光　狀態極佳曬深厚唱功網民7字讚嘆

人稱「蔣老師」的蔣志光，於今年七月出席劇集《破毒強人》宣傳時，親自承認於去年已約滿無綫，《破》劇成為他在無綫的告別作，他當時稱離巢是想改變，又預告未來會重投音樂。

蔣志光表示離巢後想做多點寫作和寫歌（葉志明 攝）

蔣志光曾是著名創作歌手，作品包括有《相逢何必曾相識》及《舊朋友》等（資料圖片）

果然，向來被網友稱為是「被演戲耽誤的歌手」的蔣志光，回復自由身後的確把時間多花了在音樂上，繼早前飛往馬來西亞的雲星劇場開騷後，日前又為九龍樂善堂擔任表演嘉賓。事後有網民蔣志光當日獻唱張學友金曲《愛是永恆》的片段分享到社交平台，並大讚老歌星的功底，真的很深厚：「一开口，我就破防了。」

蔣志光為活動擔任表演嘉賓，獻唱張學友的《愛是永恆》。（小紅書截圖）

無論身型、聲線的狀態都極佳。（小紅書截圖）

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可能真的無約一身輕，從片段可見，一身西裝打扮的蔣志光，精神狀態和身型都非常好，整個人年輕不少，而唱功更是寶刀未老，單單這條片已有過1780個讚，及過500個留言，不少網民看過片段後都讚嘆：「厲害，這唱功學友哥來了也要鼓掌」、「哇好厲害啊啊啊啊」、「我的偶像的歌，他唱也很好聽」、「他本來唱功就非常厲害」及「好好聽，到現在還很難忘」等等。

蔣志光這條唱歌片段，吸引了過1780個讚，及過500個留言。（小紅書截圖）

網民反應熱烈。（小紅書截圖）

不過有些年輕觀眾，可能不知道蔣志光的真正身份，驚訝留言：「他原來是歌手。」其實入行38年的蔣志光，未加入TVB前，出道初期是一位創作歌手，《相逢何必曾相識》、《舊朋友》等金曲都是出自他手筆，但可惜多年一直紅歌不紅人，使他氣餒至認為自己「歌唱生涯經已完結」，更一度封口不唱。

蔣志光當年和羅大佑合唱的一曲《皇后大道東》Hit爆。（MV截圖）

蔣志光的經典曲目，一定要數他與韋綺珊合唱的《相逢可必曾相識》。(影片截圖)

蔣志光曾憑《老表，你好hea！》劇中「高音」一角，同時奪得「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項，唱功和演技同樣無可置疑。（視覺中國）

直到1993年起，蔣志光開始於無綫參演不同的劇集，其演技受到認同，由於擅演朝廷謀士或善良小人物，故有「綠葉王」之稱。當中更憑《老表，你好hea！》劇中「高音」一角，同時奪得「最佳男配角」及「專業演員大獎」兩個獎項；及後在《白色強人》劇中一幕他又以一口流利英文再次引起網民關注及熱議。唱功和演技同樣無可置疑。

點擊圖集重溫蔣志光過往演過的經典角色：