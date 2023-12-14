新聞女王｜佘詩曼 Man姐上身語音導航　指向道路仲有埋人生語錄

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，更屢屢登上微博熱搜，掀起一波追劇潮。而佘詩曼（阿佘）飾演的文慧心（Man姐）霸氣十足，出色演技再讓觀眾拍案叫絕。除此之外，阿佘更厲害進駐內地「高德地圖」語音導航，用Man姐的語氣提醒司機行駛，相當有趣。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

有收看《新聞女王》的觀眾都知道，阿佘飾演的Man姐個性強霸氣十足，言行舉止都盡現女王氣息，演技非常出色。而她更厲害到與內地「高德地圖」合作，用Man姐的身份推出導航語音，除了向司機指向正確道路之外，額外還有人生語錄提點，就好像：「女王提醒你，切記不要搶行，連車速都控制不住，還怎麼控制人生。輕踩剎車，別怪女王沒提醒你。」、「前面道路限行，再急也沒用，不如想想下一步怎麼走。」、「前方連續灣路，雖然難走，但都是必經之路。如果你覺得辛苦，證明你在進步。」全程使用廣東話，額外顯得有趣。

阿佘用man姐語音導航。（微博圖片）

而不少網民得知後都激讚有意思，揚言除了可指向正確道路之外，亦是一種人生提醒，為大家上班前增添動力，大家留言表示：「女王陪伴出行也是一種幸福」、「女王的聲音俺遵命」等，大家非常喜歡她的聲音導航。

阿佘的語音導航非常受大家歡迎。（微博圖片）