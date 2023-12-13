吳千語童年高壓環境下成長有陰影　承認長大後難以直接表達想法

現年30歲的吳千語（Karena)最近與「百億富三代」男友施伯雄（Brian)參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》掀起不少話題。而在最新一集中，她罕有傾談原生家庭對她的影響，因為從小媽媽嚴格式教育，令到她長大後產生自虐動作，讓不少網民聽後感到心疼，直言原生家庭的教育確會影響小朋友的一生。

吳千語小時候經常被媽媽用衣架打。（影片截圖）

在節目中當大家露營時談到心中傷痛這個話題，透過畫畫方式分享最深的自己時候，Karena就畫了一副充滿各種顏色的衣架，還有一隻手掌，一開始大家以為是她童年有太多衣服難以選擇而已，沒想到原來是童年陰影，代表着小時後媽媽嚴格式教育會用衣架來打她。

她語重心長表示：「我畫的這個就是媽媽拿那個衣架打我，其實我小時候媽媽是一個非常嚴厲的母親。她對我的要求非常高，就那段期間我就是不能表達自己的想法，就可能沒有按照她的想法跟意思去執行她給我的任務就會打我。譬如說鋼琴課，我必須要上，不上的話就會被揍，不好好讀書，沒有滿分，不懂得怎麼跟好朋友去分享自己的玩具，我小時候連可樂不能喝，零食不能吃，我是在這種高壓嚴格的環境中成長的。就是衣架隨手拿一個東西，（會打得很狠嗎？）不至於會受傷，但是很疼。」她還透露每個星期都會發生這樣的事。

吳千語長大後有童年陰影。（影片截圖）

正正因為媽媽的這種行為，令到她產生了陰影，使她長大後形成一個自虐壞習慣：「被罵的時候我會這樣撓自己，有一個自虐的動作，我就是會用指甲要直摳自己的皮，摳到流血，摳到整個皮都已經被我摳下來了。所以我小時候可能已經習慣了，憋着自己的情緒。我覺得這個對我的童年影響比較深刻一點。」亦因為如此她認為自己有很多想法亦不會直接表達出來。不少網民聽後都大表心疼，認為原生家庭的教育、行為等非常重要，會對一個小朋友產生的影響非常之深。

吳千語表示因為小時候的陰影，令到她自己有很多想法亦不會直接表達出來。（影片截圖）