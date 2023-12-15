新聞女王｜高海寧演技爆發哭別父親獲推拎女配　林正峰Man爆護花

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，掀起一波追劇潮。而在最新一集中，Cathy（高海寧飾）在打掃客廳時，患有失智症的許父（Joe Junior飾）突然變得精神抖擻，隨即父女二人就盡訴心中情。而面對爸爸的剖白，Cathy就一邊掛着笑容一邊落淚謂：「只要你健健康康陪住我，我做咩都唔辛苦架，等你好番之後，我帶你去玩吖。」許父見到女兒終於笑了，即一臉慈愛雀躍地表示：「笑多啲吖，先有好事發生架嘛！」豈料這一切原來只是夢一場，她醒來後接獲許父死訊，在醫院處理父親後事時欲哭無淚，最終一臉茫然地挨着王偉（林正峰飾）肩膊，場口相當感人。

對於阿爸突然識得番嗌自己，Cathy好震撼。

佢即刻第一時間跪喺度向阿爸認錯。

高Ling與Joe Junio這一場父女戲感動不少觀眾，因此有不少網民激讚她演技大有進步，並力撐她榮膺今年最佳女配角，大家留言表示：「佢都係時候攞獎」、「高Ling喊戲值得一個女配角獎」、「看得出她一直都很努力」、「和Joe Junior對手戲做得非常好」、「父女情好觸動到人」。除了他們父女戲演得出色之外，與林正峰的愛情戲亦讓人甚有記憶點。事緣Cathy報導新聞時突然作嘔，惹來連番閒言，為免Cathy再受抹黑，王偉就英勇地當眾舉起她的手公開戀情，更眾目睽睽下拖着Cathy離開辦公室，Man味十足。

呢個時候，王偉挺身Man爆護花，搞到Cathy勁冧。

另外，在今晚（15日）播出一集中，徐曉薇（何依婷飾）為了調查非法賽車事件，跟着佐治（馬國明飾）與富二代Cyrus哥（孔德賢飾）等人篤波耍樂，而為方便收風，她更悉心打扮以低胸貼身裙現身，加上全程精靈可愛、口甜舌滑，哄得一眾富二代開心，更邀約她下次一起車聚，事件引起佐治不滿。

何依婷呢幕無論打扮同眼神都殺晒！