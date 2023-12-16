MC張天賦爆Seed鬧爆外賣平台　大呻等個半鐘：無人就唔好接我張單

MC張天賦歌唱比賽入行後，憑多首金曲一躍升人氣天王，商演代言工作不斷，忙到無時間外出食飯，不時光顧外送平台。12月16日一大早他發文爆Seed發洩，鬧爆外送平台，原來已經非首次。



MC 張天賦不時在社交網分享生活。（IG：@mcheung1201）

12月16日一早MC在IG限時動態上載某外賣平台訂單，顯示他在清晨5時17分落單，確認訂單後直至6時16分仍未有外送員，足足一小時令他不禁問「我的外賣在那裡？」他不禁聯絡客服，「我好肚餓等咗一粒鐘了，我到底應唔應該繼續等？」，並要求「假如無外送員的話就唔好接我張單了。」最終外賣在足足1.5小時後，6時41分送到，雖然有得食，但MC無奈表示：「仲有餐廳係咪應該整過份，我個通粉凍架…🥲」

MC 張天賦上載截圖，顯示等足一小時未有外送員到餐廳取餐。（IG：@mcheung1201）

MC 張天賦不禁聯絡外送平台客服。（IG：@mcheung1201）

MC 張天賦直指「無人唔好接我張單。」（IG：@mcheung1201）

MC 張天賦等足1.5小時後，收到個凍通粉。（IG：@mcheung1201）

有趣的是，原來類似事件MC已非首次遇到，去年8月中他曾發文怒轟另一外送平台，因為送餐遲到，MC取消訂餐，客服指今次取消訂單後，他下次不能用現金付款；MC爆seed寫道：「落個order話2點幾到，Delay到3點，咁我要做嘢就cancel la，遲已經算，個客服好意思同我講今次cancel，以後就唔可以揀現金畀錢？驚我走數？明明係你遲到搞到我錯咁？逼我用信用卡？咁就開開心心畀你扣完錢，要無條件接受你遅到？送漏嘢？#飽咗啦 #一肚火」及後另一間外賣平台火速聯絡MC問：「你想食咩？我哋即刻送畀你！」未料到一年後此平台都激嬲MC，唔知以後MC使唔使自己去餐廳外賣自取呢？

MC上年已經試過鬧爆另一外賣平台。（IG/ @mcheung1201）