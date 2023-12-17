新聞女王｜林正峰小紅書爆紅成熱話　被佘詩曼叫阿哥︰受寵若驚

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》演出王偉一角，深受觀眾喜愛及歡迎。對於新劇角色成功入屋，他接受《香港01》 訪問表示：「記得嗰陣時一收到個角色就用咗一段時間去練習做一個新聞主播，特別係講嘢聲線同咬字，同埋修身健身，務求比大家見到一個成熟專業嘅自己。」

林正峰最近憑台慶劇《新聞女王》演出王偉一角，深受觀眾喜愛及歡迎。（小紅書照片）

林正峰新劇角色成功入屋。（陳順禎攝）

林正峰「小紅書」爆紅獲得網民洗版式留言

被問到最近「小紅書」爆紅，網民洗版式留言讚好演技，他笑言：「是的，最近小紅書同抖音的點擊率和留言都多過以前，以前唔多人睇同埋唔多留言，但最近我放上去嘅影片和帖子就有數百萬人的瀏覽量和數千個留言，有被嚇親，我以為自己做咗咩錯事，一度以為自己睇錯，所以好驚喜，亦都好感恩呢一切，因為完全無諗過會有咁嘅反應。」

他繼續指相當感謝香港及內地的觀眾支持，並表示：「因為大家對王偉呢個角色同反應遠遠超出我嘅想像，亦好多謝監制鍾澍佳嘅信任俾咗呢個咁好嘅角色我。本身好擔心大家會唔會唔太接受呢一個嘅我，會唔會做得好差，同埋擔心大家會唔會接受唔到我同高海寧呢一對，但結果原來係相反，大家嘅喜愛程度都遠遠超出所預料的。所以好感激大家。」

林正峰小紅書爆紅被嚇親。（小紅書照片）

林正峰笑言以前唔多人睇同埋唔多留言。（小紅書照片）

被佘詩曼稱呼為「阿哥」感到受寵若驚

至於早前佘詩曼與他齊齊上節目宣傳時，喜獲對方稱呼為「阿哥」，他表示：「唔敢當唔敢當，我聽到之後覺得受寵若驚，同埋我相信佢嗰陣都係講吓笑，同埋阿佘真係好似我地嘅大家姐，佢好照顧我地，好錫我地，然後又同我地玩埋一片，好似一家人咁。係我偶像又係我地嘅大家姐！」

林正峰讚佘詩曼係偶像。（小紅書照片）

深圳拍劇被粉絲野生捕獲要求合照

提到最近出街有否被粉絲野生捕獲要求合照，他坦言：「最近都喺深圳拍劇，都有被人合照簽名和影相放上小紅書同抖音，然後我返香港同媽咪出去飲茶嗰陣都遇到類似嘅情況，所以都好感恩大家喜歡呢個角色，我會繼續努力同埋繼續進步，不辜負公司的機會和觀眾嘅支持。」

林正峰坦言同媽咪出去飲茶嗰陣都遇到有類似，被粉絲野生捕獲要求合照。（小紅書照片）