亞洲超星團被指係Super Tiger2.0　丁子朗聽完笑唔停要冼靖峰代答

TVB昨日（16 日）舉行《歡樂滿東華》的節目，一班藝員出盡力幫助籌款，而最近熱爆的《亞洲超星團》一班練習生丁子朗、冼靖峰（Archie）、黃奕斌、黃星綽及文佐匡現身為節目籌款。五子於節目中大唱英文歌，他們接受《香港01》訪問坦言為了昨日的表演訓練了一個多的星期。

《亞洲超星團》一班練習生丁子朗、冼靖峰（Archie）、黃奕斌、黃星綽及文佐匡現身為節目籌款。（葉志明 攝）

而節目《亞洲超星團》當晚亦播出第一次公演，他們被問到心情如何？有否緊張時，丁子朗說今集還未播到他的部分，但他希望觀眾快點看到，因為大家可以見證由初舞台的他到第一之公演的他有什麼進步，他亦說自己看到後都很驚訝：「嘩，點解嗰時會跳到嘅，因為練習嘅時候跳好多次都跳唔到，上台跳得到個滿足感好大。」他更希望快點到下個星期就可以讓大家知道他的進步。

丁子朗說今集還未播到他的部分。（葉志明 攝）

黃奕斌表示：「會啊，另一方面都好期待自己呢一round呈現出嚟會係點樣嘅效果。」他提到今次是與Archie首次以對戰形式出現。Archie表示今次公演上所唱的歌他自己本身也很喜歡：「用咗好多時間去執舞蹈方面嘅嘢，因為首歌本身係抒情歌嚟，點樣將佢變做會跳舞嘅歌，呢一樣嘢係最難到我同我嘅teamate。」

黃奕斌(左一)同Archie(右二)係首次對戰。（葉志明 攝）

文佐匡則說到因為還未看，所以未知舞台表現如何，更謂：「其實好緊張，一路都焦慮緊，有少少腸抽筋有啲驚。」他說到因為之前還未適應舞台，所以舞台表現應該會很差。黃星綽亦表示很緊張，因為他是首個隊伍去比賽：「好驚觀眾會見到我嗰個緊張嘅樣，另一方面好期待就係嗰時畀咗好多時間同努力去prepare呢個舞台。」他很希望出來的效果會好一點。

文佐匡緊張到腸都抽筋。（葉志明 攝）

對於今集講到黃奕斌會曬肌，他被問到之後會否走這個路線，他說：「咩路線都會嘗試，我之前試過係塊面貼一個公仔嘅膠紙，但曬下啲身材應該都係我其中一個唔同風格，我希望畀觀眾睇到我喺唔同嘅舞台同表演有唔同嘅Hugo。」丁子朗在旁爆料說他最近密密健身，希望在數天後的演唱會中可以再次曬肌肉。而有關比賽的淘汰細節，他們都異口同聲的說還未知道。

丁子朗在旁爆料說黃奕斌最近密密健身，希望在數天後的演唱會中可以再次曬肌肉。（葉志明 攝）

而最近有網民就指他們是「Super Tiger 2.0」，丁子朗聽到後便笑個不停，Archie補充道：「冇話1.0定2.0嘅，最緊要係做好自己，當我哋做好自己個舞台出到嚟係有說服力，大家覺得好睇，無論話似咩前輩之前咩組合都係唔需要太理會，都阻唔到我哋做好一個舞台。」

TVB新男團「Super Tiger」包括羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳，一登場備受注目。（IG：@lincolnhhui）

Super Tiger 2.0？（葉志明 攝）

五子被問到聖誕會怎樣過時，丁子朗、Archie及黃奕斌分別都表示那時候已經不在香港，丁子朗更說要一個星期內到六個城市，他說聽到後已經感到十分刺激。黃奕斌也表示在聖誕節要穿梭不同城市，但沒有丁子朗要跑六個城市那麼多。

丁子朗、Archie及黃奕斌分別都表示那時候已經不在香港，丁子朗更說要一個星期內到六個城市。（葉志明 攝）

而在節目一開始時陳百祥（叻哥）在介紹他們時，看着字幕機也讀錯了他們的名字，五人之中只有丁子朗讀對，他們被問到覺得是否因為叻哥對他們不太認識而讀錯，Archie則幫忙圓場說叻哥因為緊張，才會出錯。