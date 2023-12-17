Mandy Lieu半山豪宅逐格睇　主人房裝有多塊天花鏡係情趣定風水？

Mandy現居於英國莊園，與4子女過著歸隱田園的生活。（網站圖片）

Mandy Lieu兩年前越洋簽署文件，將佢名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位抵押作借貸擔保，為周焯華的公司還債。新濠博亞今年初曾委託外資代理行以獨家方式找潛在買家，惟一直未能成事，近日有地產經紀拍片介紹豪宅內部，令呢個昔日愛巢首次全面曝光！

Mandy Lieu喺2014年以9,100萬買入呢個單位，債權人委託代理行以9,500萬元叫價推售，並可提供議價空間。（影片截圖）

豪宅位於西半山珒然，一梯一伙，坐擁無敵維港海景，實用面積 2182平方呎，地產經紀以「好識享受」形容前屋主，因為全屋電視音響為B&O、而煮食爐具則為德國高級家電品牌Miele。由影片所見，全屋設計比較簡潔，飯廳放有一張6人長餐桌，而客廳仍留有一張L字大沙發、電視音響，由於單位以蝴蝶形設計， 加上落地玻璃，令全屋採光度十分高。

主人房天花有唔少鏡，其實都幾有情趣酒店Feel。

Mandy Lieu呢個豪宅本身為3房單位，但佢將3房打通，一入房先係衣帽間，之後係睡眠區，放有一張King Size大床，不過未知係情趣定風水關係，大床對住嘅天花設有巨形鏡，而床尾對住嘅電視櫃亦全屬鏡面，而睡床旁邊設有超大浴缸，牆身同樣係有鏡，而睡房另一邊擺有一張紅色懶人沙發，但沙發位國對上嘅天花，亦都鋪有巨形鏡，既然睡房都咁有情趣，廁所都唔少得，主人房嘅套廁雖然係企缸設計，但兩邊牆身亦設有全身鏡，睇嚟前業主真係好鍾意照鏡。

豪宅內部逐格睇