王晶讚呢位42歲前TVB女星好戲不輸佘詩曼　TVB 15年欠好劇本發揮

無綫（TVB）電視劇《新聞女王》叫好又叫座，主角佘詩曼強勢回歸話題十足，中港兩地掀起追劇潮，連帶劇中演員李施嬅、高海寧、何依婷人氣再度升級，更有人模仿高Ling劇中造型，可見相當受歡迎。

佘詩曼展現「瓊瑤式落淚」。（影片截圖）

李施嬅（IG@selenaleelalee）

劇集一出街已廣獲城中各界討論，著名導演王晶也在微博發文，他先恭喜總經理曾志偉、監製鍾澍佳及佘詩曼，「大受歡迎的『新聞女王』是這兩三年TVB最受追捧的劇集，恭喜志偉，鍾樹佳與挑大樑的佘詩曼。」之後王晶點名讚李施嬅，稱讚其演技不輸佘詩曼，「但綜觀全劇，演張家姸的李施嬅的表現實際不弱於阿佘，而是各有千秋。」

李施嬅飾演的家妍劇中黑化。（TVB截圖）

王晶憶述曾在《荷李活有個大老千》與李施嬅合作過，已感受到李施嬅「潛力深厚」，可惜給她的戲分不多，「未能讓她有充分表現」，幸而《新聞女王》有機會給她「大放異彩」。王晶又指李施嬅在TVB只欠缺獲得好劇本的機會，「其實TVB除了『金宵大廈』外也沒給她太多好劇本，希望以後多看到施嬅演的好劇。」

李施嬅及陳山聰。（螢幕截圖）

李施嬅是歐美雙料影后，2017年憑美國微電影《Once More》，奪得「European Cinematography Awards」及「Los Angeles Film Awards」最佳女主角，演技備受肯定。可惜效力TVB 15年期間均無緣視后。2019年李施嬅宣佈離巢，其後加盟邵氏兄弟拍攝《金宵大廈2》，今年2月被爆已低調與邵氏完約。李施嬅近日受訪表示個性被動，從來不愛「爭」，之後打算繼續外闖搵機會拍好戲。

王晶點名讚李施嬅「潛力深厚」。（微博）

王晶憶述曾在在《荷李活有個大老千》與李施嬅合作過，已感受到李施嬅「潛力深厚」。（TVB截圖）

對於李施嬅同佘詩曼同框鬥戲，網民大感期待。

李施嬅（IG@selenaleelalee）

李施嬅。（陳順禎攝）