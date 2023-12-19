男歌手模特兒太太罹患厭食症　暴跌至29KG：停經嘔吐嚴重掉髮

F.I.R.成員阿沁2014年和知名模特兒花花（李汶靜）結婚，婚後育有2位可愛的女兒分別為8歲的花苞和6歲的朵朵。近日花花暴瘦得小腿比女兒更幼，她撰文自揭罹患厭食症，曾大跌至只得29公斤（63.8磅）令人震驚。



F.I.R.成員阿沁2014年和知名模特兒花花（李汶靜）結婚，婚後育有2位可愛的女兒分別為8歲的花苞和6歲的朵朵。（IG：@flora_li_flora）

花花發文寫道「我想或許有些敏感的網友有發現我的異常，是的，這後半年我罹患了厭食症。醫生一改平時溫柔的模樣皺著眉頭非常嚴肅的說：「妳的情況有點不樂觀。必須快去大醫院轉診。我幫妳開轉診單！那時候的我體重掉到29公斤（再之後我就不敢量了。），算下來BMI只有13.2，遠低於厭食症標準15。開始停經、嘔吐、頭暈、昏睡，最讓我有感的是⋯掉髮，隨手一抓就是一把一把的頭髮，兩胎的產後落髮都沒有那麼誇張。那時候的我不敢照鏡子、量體重，更不想見任何人，只有工作時勉強自己撐起笑容⋯」

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）暴瘦至比女兒更瘦。（IG：@flora_li_flora）

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）曾剖白過童年陰影。（IG：@flora_li_flora）

花花看著骨瘦如柴的自己，一度有過放棄念頭，後來轉念「遇到了，就面對吧」，她曾公開童年陰影，這次罹患厭食症，她認為原因出在心理層面的狀態，「有一塊我一直不願去面對的傷痛」。她本身有病識感，發現得早，花了幾個月的時間休養，經歷了幾個撕心裂肺的夜晚，鼓起勇氣療癒自己不願面對的那塊，一次又一次的，直到不會再疼了。

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）嚴重掉髮。（IG：@flora_li_flora）

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）近幾個月一直過輕。（IG：@flora_li_flora）

在積極的療養之下，花花如今體重回到33公斤，目前也順利搬了新家、展開新生活，她說：「漸漸地也能放掉那些一直綑綁著自己的傷害，其實，都只是自己不願放下而已。」花花也藉著自身經歷，鼓勵正在經歷相同痛苦的人。

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）望以自身經歷鼓勵同路人。（IG：@flora_li_flora）

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）積極求醫。（IG：@flora_li_flora）

F.I.R.成員阿沁太太花花（李汶靜）望以自身經歷鼓勵同路人。（IG：@flora_li_flora）