星光大賞｜迪麗熱巴楊紫被搶FO　18線女星超性感「一跌成名」

內地娛圈盛事《2023星光大賞》近日在澳門隆重舉行，不少人氣紅星均盛裝出席，包括迪麗熱巴、楊紫、王嘉爾、王一博、胡歌等，星光熠熠。原本是焦點的他們，沒想到因為一名18線女演員打扮性感在紅地氈上摔倒之餘又流鼻血，頓時搶了不少焦點，微博熱搜瘋狂討論該畫面，亦令她「一跌成名」，大家對她充滿好奇心。

不少人氣紅星出席《2023星光大賞》。（迪麗熱巴微博圖片﹑楊紫微博圖片﹑微博圖片）

在走紅地氈的時候，這名18線女演員上淇身穿白色低胸長裙現身，展現傲人好身材，非常性感。沒想到走在背景版前準備站好拍照時，她竟不小心摔倒，整個人向前倒下，差一點兒走光，隨後火速站起來整理好髮型準備拍照時，又突然流鼻血，她立即仰起頭用手處理，而身旁另一位女演員亦立刻上前幫助，之後情況好轉，她調理好心情再拍照，但其鼻上仍留有血跡，其完全不理會繼續拍照，揮手之餘又擺出愛心Pose ，顯得非常專業。

上淇摔倒。（影片截圖）

不少網民眼見她摔倒畫面，一開始直言好假，但之後見其流鼻血，相信她身體出現狀況，並不是作假的。而她亦因為是次摔倒搶了不少焦點，引起大家不停搜索她，在微博掀起不少話題「上淇紅毯流鼻血」、「我以為裝的直到她開始流鼻血」等，絕對是一跌成名。

流鼻血。（影片截圖）

而對於自己登上微博熱搜，她從未有想過，更透過微博貼文表示：「本來以為會有很多人駡我，結果所有網友都超關心我身體，本人即驚訝又感動。騰訊工作人員台下很快幫我處理了，還安排去中醫號脈，我是連續幾天忙工作沒有睡過覺，皮膚也容易過敏，擔心紅毯不漂亮污了大家眼睛，最近就一直在服用過敏藥預防。」原來因太累而導致身體出現狀況，看來真的要好好休息。

上淇仍專業地拍照。（影片截圖）