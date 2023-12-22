專訪｜黃心穎被指好勝　出歌結婚追擊舊愛：只可以話係天意

黃心穎今年轉型做歌手，升呢做人妻，一切似乎都重新回到人生軌道。但湊巧的是。無論出歌、抑或結婚，時間上好似與舊愛馬國明都有著「剪不斷的關係」，不是近對方生日日子推出新歌預告，就是在對方結婚前夕出歌，就連結婚都要爬對方頭，令外界覺得她好勝，誓要追擊馬國明一樣。

黃心穎今年重新出發。（梁碧玲 攝）

黃心穎與舊愛馬國明及湯洛雯昔日係好朋友，如今馬國明與湯洛雯已成為夫婦，黃心穎也有自己的新生活。（IG圖片）

心穎表示有留意報道，她結婚其實已計劃了年半有多，出歌時間也是爸爸擇的，至於新歌就因為MV延遲了要Push：「我從來都唔睇人哋做緊乜嘢，我亦都已經冇睇娛樂新聞。至於好勝，由我從黑暗嘅思想走出嚟嗰一下就係我勝利之處，其他所謂嘅勝利我覺得係好幼稚，只可以話係天意。」

黃心穎今年10月與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）正式成婚，她稱這個婚禮已計劃了年半有多。（陳順禎 攝）

黃心穎以歌手身份回歸。（Facebook圖片）

外界好奇她為何仍死心不息留戀娛樂圈，心穎直言不會說是還有演藝夢，只是想做就去做，「例如當初我冇諗過返舊公司，佢叫我返去主持或演戲，我係冇諗過，但咁啱發現自己識寫歌，這件事原來好有趣，於是就去讀，讀落發覺自己好鍾意，無辦法，音樂就係喺娛樂圈。當然我係驚嘅，知道出嚟會有唔好嘅負評，但我嗰刻諗，我唔做咁做乜嘢呢？因此覺得更加要衝過去。」

黃心穎指當初係老公鼓勵她去讀音樂。（IG圖片）

心穎指當初是老公鼓勵她去讀音樂，覺得喜歡便去試，而至今，心穎已推出三首單曲，且都是由她親自作曲、填詞，老公監製。問到當音樂「初哥」遇上多年「Band仔」，過程中可有拗撬？心穎笑言意見衝突一定有，但老公事前講明，如果要他監製，就要先答應不準嗌交，「但通常都係我嘅意見覆蓋咗佢嘅意見。」

黃心穎笑指與老公一齊做音樂的過程中意見衝突一定有，但大家講明不準嗌交。（IG圖片）

至於拍劇方面，心穎都想嘗試一下，想看看經歷了那麼多後，再拍劇會否很不同和會否有進步呢？她又爆：「之前舊公司同我繼續傾約嘅時候，佢哋係有叫我返去，話可以演返戲，但我嗰時唔想做返同一樣嘢，咁咪同之前嗰六年無分別，所以就turn down咗。我想去嘗試新嘅嘢，至於自薦，我又唔會，因為我覺得（演戲）唔係一定要做嘅嘢。」

黃心穎當年獲無綫力捧。（視覺中國）

黃心穎透露之前無綫跟她續傾約的時候，係有叫她返去，話可以演返戲，但她希望嘗試新東西。（梁碧玲 攝）

化妝：Herman Ng

髮型：Steve Shek

場地：whiteday.life

專訪｜黃心穎回應被指欠鄭秀文一個道歉：做咗唔一定要公告天下