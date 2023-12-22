專訪｜黃心穎回應被指欠鄭秀文一個道歉：做咗唔一定要公告天下

黃心穎這個名字，在2019年前是無綫力捧小花之一，機會多到停不了，但「安心事件」的發生，令她斷送大好演藝前程，形象、事業一鋪清袋。時隔四年的今日，黃心穎人生發生巨變，以獨立歌手身份重新出發、下嫁樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）升呢人妻，正當事業、人生重新起步之際，偏偏又要面對爸爸的離世，一切一切就如她的新歌理念緣起緣落。對於「往事」，心穎如今勇敢面對，雖然是跌得好甘，但慶幸有這個教訓，令她能活出另一個人生。網民一直覺得她欠鄭秀文一個道歉，心穎表示：「其實做咗嘅嘢，唔一定要公告天下。」

黃心穎最近推出新歌《I Sleep》。（梁碧玲 攝）

新歌理念「緣起緣落」

黃心穎表示新歌《I Sleep》的創作理念是圍繞著人生的緣起緣落，如何應對失去的心情，「我通常遇到唔開心嘅事情，就會去瞓覺逃避，但其實最後都係要醒過來去面對現實世界，《I Sleep》就係咁創作出嚟。」

黃心穎稱新歌早於2020年已寫好，也是她首次入錄音室灌錄的歌，但當時不是很滿意，因為緊張又太多懶音，所以決定重錄。而經過3年後，她稱再錄的心情分別好大，首次錄時離那件事時間較近，是悲傷一點，但再錄時已經沒有那麼負面的情緒，帶著得與失其實沒什麼所謂的心情去唱，是會好聽些。

黃心穎稱3年前同3年後錄這首歌的感覺很不同。（梁碧玲 攝）

自細爸爸管教嚴厲 「安心事件」令對方失望

而最近對心穎來說，最大失去的一定是黃爸爸的離世。說起爸爸，心穎已忍不住眼眨淚光，她引用新歌歌詞「在那邊天，約定相見」：「我會鼓勵自己講，爸爸係走咗，但慶幸走之前，佢都陪我走咗一段人生好重要嘅路，佢都喺我婚禮度，咁我覺得嗰個就係失去中嘅得著。」

黃爸爸陪心穎走了一段人生好重要的路。（IG圖片）

黃心穎稱雖然已跟爸爸說她已重新站起來，但爸爸還是很擔心，可能知道她還有很多事情需要面對和克服，「之前我有同爸爸講我出完呢首歌會做一啲宣傳，佢知我對於專訪係驚嘅，所以佢知我會去做呢件事，佢係好開心。」（梁碧玲 攝）

雖說女兒是爸爸的前世情人，但黃心穎表示爸爸自細對她們管教很嚴，愛錫之餘也是一位「嚴父」，所以當時發生事時，的確令爸爸感到很難過和失望：「因為我自細係一個好鞭策自己嘅人，佢亦好信我，覺得唔駛擔心我，但發生嗰件事後，佢就覺得係咪自己畀我嘅教誨唔夠多？係咪冇督促我呢？佢係有自責嘅，但我有佢同講，呢件事係我嘅錯，唔係因為你哋教得唔好而發生。」

黃心穎稱爸爸自細對她們四姊妹管教很嚴。（IG圖片）

黃心穎指當時爸爸是第一個鬧她：「佢唔會氹我，佢係會話妳今次做錯，妳要知道自己做錯乜嘢。到適當嘅時候，佢又會知道我需要有個人去聽我心事，但佢個角色都係教訓我嗰啲。」問到爸爸教訓得最深的一句是什麼？黃心穎回想說：「佢話：『妳做嘢要諗後果，唔可以因為自己覺得可以做嘅嘢就做！』我覺得呢個係好大嘅教訓，而且唔係得妳一個人，係會牽涉到好多人，呢個我會一直記住。」

黃心穎稱爸爸很清楚她性格，知道她需要一些時間，初初事件發生後她是避開所有人，那時最怕收到的信息是來自己屋企人，每一句問候都會刺中她的心，她又不想為安慰家人說一家大話，但當時她連自己都答不到自己。（IG圖片）

在黃爸爸人生最後的一段日子，能親手將女兒交托給一個愛錫她的人，算是放下心頭大石。黃心穎哽咽說：「爸爸近年身體狀況都比較反覆，去到嗰一刻，我諗佢見完我真係搵到一個錫我嘅人，放下咗牽掛，咁就可以安詳地離開。」

黃心穎從爸爸身上，學到待人處事的態度：「我爸爸係中醫，佢除咗要醫好佢嘅病人外，對身邊嘅人都好大方、好照顧，所以爸爸離世後，好多人會傳信息嚟喊，可能比佢哋家人更激動，但令我明白你點對人，人哋最後就會點對你。」心穎亦好慶幸多年來有位愛錫她們四姊妹的爸爸。（梁碧玲 攝）

與老公由相識到相許：畀到我一個好安全嘅感覺

談到與老公泥鯭的邂逅，心穎稱二人雖然相識很久，但真正接觸是由她從美國回港後，對方在社交平台私訊一個打氣留言「加油」開始，之後再因為她想養狗而向對方詢問資訊，從而慢慢加深溝通和了解，後來發覺大家都幾投契和適合，便在舒服的情況下開展戀情。

問到老公有何吸引她之處？心穎覺得：「佢係好踏實，當時我正處於一個唔係好開心嘅狀態，但佢往往畀到我一個好安全嘅感覺，令我覺得『冇乜嘢嘅』、『唔駛咁驚』，咁樣我先至冇畀風吹走。（老公平時會否講甜言密語氹妳？）唔係好多，但我其實唔鍾意同好怕，因此係ok嘅，所以我先話我哋適合。」

黃心穎一講起老公即露出甜笑。（梁碧玲 攝）

二人由相識、相知、相愛到相許，拍拖僅1年多，泥鯭便向心穎求婚，心穎稱當刻沒有猶豫，但是有驚訝的，「我係冇諗過會咁快就求婚，但又覺得ok，因為相處落嚟係睇到大家一齊嘅將來，我會覺得可以囉。」

由於過往的事件，心穎坦言去見老公家長時，心裏的確有擔心：「我預期係點都會有少少戴有色眼鏡去睇我，但真係完全冇嘅時候，我真係覺得點解會有咁好嘅屋企人，所以我喺婚禮上都有多謝佢哋冇喺其他角度睇我。」

黃心穎與老公黎萬宏（泥鯭）於今年10月拉埋天窗。（IG圖片）

兩人這段可謂寵物情緣。（IG圖片）

練成強大心臟 對負評免疫

不過，今次為新歌宣傳，外界難免「舊事」重提。黃心穎直言心態上其實已調節了好幾年，內心要訓練到自己很強大，現時是準備好了才出來受訪，「我今年訂下畀自己嘅目標就係『我要出嚟面對了』，我會知道一定有啲好難答嘅問題，或者人哋會講啲乜嘢，但我會識得去處理，亦唔怕答一啲問題，我已經唔係太介意人哋點講，每樣嘢都係一個修煉嚟，而家嘅我可以保持到內心嘅平靜去面對一切，有呢個實習係幾好。」

對於負評是否亦練到免疫？心穎表示都是，而且人生中有太多事情要去處理了，有些事情既然控制不到，當你不把它看作一回事時，就可以專注做自己要做的事情。心穎又直言未有試過出街被指罵：「真係無試過，所以我成日都想勸喻一啲人，如果你係成日喺網上畀人鬧，你出街就會發覺人仲係好美好，因為我遇到大部分人都係會同我講加油，亦因此令我再信任返人，開始多啲出街。」

黃心穎表示已有心理準備面對不同的負評，現時的她懂得怎麼去面對。（梁碧玲 攝）

低潮期每日以淚洗面 曾極端想過做「傻事」

回想人生最低潮的時間，心穎坦言基本上有一年多時間是以淚洗面，最初她選擇出走美國避世，由於當時情緒不穩定，所以有位朋友特意在當地陪伴了她大半個月，以防她想不開做「傻事」，但這隻「魔鬼」久不久就會在腦海裏出現，不過心穎直言只要想到「我咁樣做，屋企人會好傷心」，她就會打消不好念頭，「當時我冇去睇醫生，但我深信嗰啲都係一些情緒問題，而我冇去睇醫生嘅原因係唔知點同對方講我點解會咁。」

而原本打算在當地學演技打發時間，卻意外成為她宣洩情緒的重要渠道，心穎說：「好彩有呢個途徑，如果每日都坐喺屋企，我諗我而家一定唔係坐喺度。記得當時我喺演戲嘅時候，成日無端端喊，啲同學仲以為我咁好戲嘅，但原來我係從中抒發咗一啲喺心底裏嘅情感，再到之後去學寫歌，籍此抒發感受。」

黃心穎赴美八個月後，決定回港面對。（視覺中國）

黃心穎稱從美國到回港初期仍收埋自己，出街會遮得很密實，不會跟別人說話，至養了狗後，才開始慢慢打開自己的心，「因為我帶牠出街，見到人無理由無理由唔同人打招呼，所以隻狗對我嚟講係好重要。」（IG圖片）

認跌得好「甘」 但沒有不甘心

雖然在最艱難的那段時間裏沒有工作，但心穎覺得自己在這4年的成長和所行的路，遠多於之前，「其實我好感恩（安心事件）之後遇到嘅所有嘢，我記得我選美時講過希望自己活得精彩，其實係好精彩㗎，儘管係唔好嘅嘢，其實都好精彩，所以呢四年我覺得都幾美好㗎，係好珍貴嘅一堂。」

黃心穎出事前獲無綫力捧，機會不斷。（視覺中國）

談到由當初被獲無綫力捧，到一夜間一無所有，可有一些不甘心？心穎表示又不是不甘心，但有一刻問過自己「妳做乜嘢呀？」，「但係冇得唔甘心，妳做錯事，就要承受呢個後果。但我後嚟諗返，如果呢件事唔發生嘅話，我就唔會做而家做緊嘅嘢，唔會覺得自己仲有potential去做其他嘢，例如寫歌，我一直就只會係嗰個黃心穎。所以而家能開闢另一條路，係幾開心。」

雖然沒有不甘心，但心穎坦言這個教訓的確好「甘」，「係好甘！但我覺得人生所有嘢發生一定有佢嘅原因，我成日同自己講：『We can do hard things』，係好難，但我一定做到嘅，咁樣去捱過。我而家會以一個好奇心繼續活落去，尋找自己其他嘅可能性，唔會再好似以前咁不斷追求、不斷做。同埋提醒住自己無論咩時候，都係有選擇的。」

黃心穎好感恩（安心事件）之後遇到的所有東西，這四年她覺得都幾美好㗎，是好珍貴的一堂。（梁碧玲 攝）

「唔會100%好」

事件發生至今已四年，各人都回到自己的生活。問心穎是否都已把「往事」放下？她覺得：「唔會100%好，但係而家識得去控制得好啲，唔好被呢啲事情和情緒駕馭自己。」心穎又言若不是這件事，她不會看到那麼多事情，「以前嘅世界好開心、好花花世界，但我而家睇到晒唔好嘅，我亦感受到一個人情緒去到咁低係點樣。」

心穎更愈講愈激動，眼眨淚光說：「慶幸遇到好多好嘅人去幫忙，唔需要係認識嘅，一個唔識嘅人同妳講聲加油，呢啲打氣說話累積落嚟，其實對我都好重要。而且我遇到我隻狗啦、遇到我老公啦，我還搵到一樣嘢好想去學，所以無論好與壞嘅經歷，對我嚟講都好大得著。」

事件後，黃心穎同樣睇到人性，但佢唔會怪人，而她嘅世界也縮細咗好多，好多人已沒有再聯絡，斷捨離咗好多嘢，而家世界清淨啲都係一件好事，留低嘅人一定最好。（梁碧玲 攝）

被指欠鄭秀文一個道歉：做咗嘅嘢唔一定要公告天下。

問到事件發生後，會否避開其他「幾位」的東西不看？心穎稱因為大家有共同朋友，所以都會看到，也不會刻意避忌：「正如新歌，緣起緣落，個緣份已經過咗去，希望佢哋都有好好嘅生活，但亦因為佢哋唔喺我生命裡，我覺得無必要咁留意。（但娛樂圈是圓的，有冇諗過有日會再見到『佢哋』？我覺得實有呢個可能性，我唔會驚亦唔會避忌。」

而談到網民一直覺得她欠鄭秀文一個道歉，心穎表示：「其實做咗嘅嘢，唔一定要公告天下。我唔使一定要post出嚟話我已經做咗呢樣嘢，呢個係我嘅答案。我而家係活得開心、自在和自由。」

事件發生至今，網民一直覺得黃心穎欠鄭秀文一個道歉。（IG圖片）

黃心穎表示：「其實做咗嘅嘢，唔一定要公告天下。」（梁碧玲 攝）

曾恐懼見到「黃心穎」 認賣樓套現

另外，對於她離港期間傳言滿天飛，心穎表示當時很多新聞都不是真的，最記得去到某個階段，她是要把很多新聞Apps刪除，「因為我嗰時見到『黃心穎』三個字係好驚，我係完全有一種恐懼嘅反應，所以我先開始寫嘢，因為我覺得寫嘢可以控制返自己。」

至於盛傳她當時經濟出現問題要賣樓套現？心穎承認的確有賣樓套現，但並非報道寫的時間，「呢幾年坦白講係無收入，但啱啱同舊公司完約嘅時候都收返一筆錢，係之前賺落嘅，我又賣咗我層樓，所以都好彩仲可以過活，繼續出歌。當時啲人話出歌好難，但我覺得選美仲難。」

黃心穎稱舊公司嗰筆錢已經用完，不過自己一直有儲錢，知道玩音樂需要很多錢，所以都要開始好好計劃未來。（梁碧玲 攝）

化妝：Herman Ng

髮型：Steve Shek

場地：whiteday.life

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