黃心穎重提當年已經向當事人道歉　馬國明事業愛情兩得意大方回應

馬國明（馬明）今日（22日）與《新聞女王》全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。馬明早前與老婆湯洛雯蘇梅島結婚獲得全城祝賀，他接受《香港01》 表示：「我OK嘅冇喊到！反而啲兄弟姊妹就喊晒，我就開心多過喊，我老婆就忍到，我見到都想喊㗎！」他繼續指有很多兄弟姊妹哭泣，並表示：「林子善由頭喊到尾，佢真係一個好感性嘅人。」

馬國明昨日（22日）與《新聞女王》全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。（葉志明攝）

講到老婆湯洛雯這次一手包辦婚禮，他說：「我覺得我老婆好勁，我所有嘢冇Wedding planner，佢每個朋友搭咩航班嚟，車嘅安排食啲乜嘢，全部一手一腳安排好晒。甚至有啲人改咗機票，都幫佢改。我都有啲慚愧，嗰陣時我拍緊戲，佢真係安排得好好！」

提及母親對於新婦籌備婚禮是否滿意，他說：「有啊！其實每個朋友都有讚呢個婚禮，所有嘢都安排得好好。我爹哋媽咪就冇喊，我爹哋就好犀利，從來唔會喺公眾地方講嘢，但係嗰一日佢都出咗嚟講嘢，好開心。」

馬明最難忘同老婆湯洛雯在婚禮中跳舞。（葉志明攝）

被問到那一個婚禮情節最難忘，他表示：「我諗係跳舞嗰part，其實我係幾抗拒跳舞嘅一個人，無論係台慶表演又好，總之叫我跳舞我就會有啲抗拒，但嗰晚跳舞係我人生覺得第一次enjoy嘅事情。我同我老婆未去泰國之前真係搵咗個老師去排舞。去到正式跳嘅時候，我終於第一次享受覺得好開心跳嗰隻舞，但可能真係最後一次。」至於練習的時候有否曾經受傷，他笑說：「冇閃親條腰。」

講到何時會慶祝度蜜月，他直言：「我諗出年啦！出年補番個度蜜月，《新聞女王》帶挈多咗好多嘅工作，近排都係搵吓錢先！」至於生仔大計方面，他說：「我哋生小朋友就隨緣嘅，我哋不嬲都話有就有，我哋成日都係好開放，我哋都好欣然接受上天嘅禮物。」

馬明指兩人成日都係好開放。（葉志明攝）

至於鄭嘉穎早前回應向馬明感到抱歉一事，他表示：「我有睇，但唔需要再解釋啦！但我同佢太熟啦！我相信唔係啲咩，我見到個標題話道歉，其實唔係道歉我同鄭嘉穎係冇鬧過交，都唔知點解件事會變成咁！」至於相約食飯一事，他笑言：「我太忙啦！我同佢太熟，都唔需要急住食一餐飯，等我過埋呢一陣忙完先。」

馬國明搵完錢再搵鄭嘉穎食飯。（葉志明攝）

提到日前無綫公布萬千星輝頒獎典禮《新聞女王》 入圍十強最佳劇集，他說：「其實我每一年都唔會估自己嘅，每一個劇都係團隊嘅嘢嚟嘅。」講到頒獎典禮會否會帶同老婆湯洛雯出席，他說：「應該就唔會啦！因為今年應該嚟唔到頒獎典禮，睇吓下次有冇機會再出嚟。」至於舊愛黃心穎最近出新歌宣傳重提當年已經有道歉，他回應：「其實大家都過咗咁多年，都放低咗，重新開始，當年我都已經講過唔會再嬲佢，大家都有個新嘅開始，希望佢永遠快樂，大家唔好再執着！」