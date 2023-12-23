林曉峰首主持大型電影節零怯場　靠流利英文成功圈粉

2021年林曉峰（阿Lo)參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後成功打開知名度，人氣急升的他還以歌手身份參加《聲生不息》大展歌喉，演藝發展非常順暢。近日，他還受邀主持《第五屆海南島國際電影閉幕式》，更以全英文作主持，讓不少網民感到驚喜，其一口流利英文非常好聽，再一次圈粉無數。

林曉峰在《聲生不息》中大展歌喉。（影片截圖）

曾有多年主持工作經驗的阿Lo，在香港曾主持過不少電影活動，但做國際性電影展主持就是第一次，他在受訪時表示：「今天那麼大型的電影活動就第一次（主持）。」他除了是首次主持如此大型國際性電影節外，還是首次以全英文作出主持，在他身上絲毫看不出任何緊張感覺，相當厲害。

阿Lo受邀主持《第五屆海南島國際電影閉幕式》活動 。（影片截圖）

在舞台上林曉峰顯得自信十足，用英文做主持時，除了說得一口流利英文外，無論在語速、語音、口音上都把控有道，讓人聽起上來順暢舒服。不少網民看後都對他讚不絕口，肯定他英文水平外還讚他講得好聽，大家留言表示：「發音標準」、「聲音好聽」、「以為請了同聲翻譯」等，激讚林曉峰主持風格輕鬆，游刃有餘。

除了主持工作外，林曉峰還以電影人身份與其他電影人包括有景甜、于適等一起合唱《讓世界充滿愛》，阿Lo整晚無論主持，演唱都表現得非常出色。

阿Lo用英文主持。（影片截圖）