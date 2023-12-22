鹿晗關曉彤傳秘密領證結婚　發聲明澄清：不斷遭受各種謠言困擾

內地人氣男星鹿晗在2017年大方認愛女星關曉彤，至今相戀6年之久，戀情相當穩定。而繼早前有內地狗仔爆出他們最近吵架後，近日又被爆其實他們二人已低調領證結婚，即時火速登上微博熱搜，廣為討論。

鹿晗﹑關曉彤被傳已低調領證。（微博圖片）

近年來鹿晗與關曉彤已多次被傳出領證結婚，亦一直對外作出澄清。而今年又一而再再而三被傳已領證結婚，鹿晗亦相當無奈，再次透過工作室發出聲明：「關於鹿晗先生不實消息，已經向相關平台發涵，要求對方撤除相關熱搜。最近一段時間，鹿晗先生一直不斷遭受各種謠言困擾，我們也希望各個平台方，尤其是流量大影響範圍廣的平台以及媒體，能在處理相關新聞消息時，盡到審核和監督的義務，不要把一切責任都推給網友，讓編造謠言者盡情享受流量狂歡，當事人卻飽受困擾，人格權益受到不斷侵犯，平台以及媒體應該是信息流動的有效平台，而不是毫無秩序的謠言放大機。」

鹿晗透過工作室澄清。（微博圖片）

事實上，對於他們不斷傳出領證結婚一事，關曉彤的爸爸關少曾曾揚言，如果他們二人真的要結婚，會告訴大家的，認為本身是一件好事，為什麼不告訴大家呢？但本身就沒有，說明是根本在造謠，為女兒關曉彤駁斥了所有不實傳聞。