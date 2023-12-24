周海媚逝世｜愛犬六六哭了　小編：牠知道媽媽很久很久才能回家

周海媚本月11日離世，終年57歲，由於她生前明言不婚不育，將全部愛留給家中寵物，包括金毛犬、史納莎，之後又有兩隻貓貓如意及來來，另外又養了刺蝟，而在大雪天又在花園撿了一隻兔子吉祥，成為她的新寵。周海媚突然離開，粉絲都擔心她的寵物頓失依靠，幸好早前其母親公布周海媚已低調完成告別式時，亦順道提到：「她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」

周海媚很疼錫愛犬六六。（微博@周海媚工作室）

周海媚生前幫愛犬沖涼。（網上圖片）

而昨日，其愛犬周六六的抖音頻道管理員就發布一條短片，見六六沒精打彩，一臉哀愁，似乎有靈性的牠已得知主人不會再回來，因此非常沮喪，更眼泛淚光，想必很思念周海媚。而管理員就統一回復關心六六的網民，寫下：「毛孩子們都在家，都很好，只是很想麻麻，它們只知道麻麻去很遠的地方出差工作了，要很久很久才能回家。我們會竭盡全力把寶貝們照顧好，安排好。不要相信網上任何謠言，也請不要公布六六家的隱私信息。如果很愛，請不要打擾！感恩大家！」

網民看到影片都非常心痛，留言：「可憐的周六六眼含淚水在想念媽媽，好心痛！」、「海媚姐說過，狗是有靈性的，她有時心情不好，流淚，六六幫她舔眼淚，她把他當自己的親人一樣對待，六六知道媽媽走了。」另外有人問兔兔周吉祥是否在家，管理員亦有回答：「都在，每一個寶貝都在家。」