鋼琴大師劉詩昆7,000呎藝術豪宅內部曝光　七師傅造訪讚嘆似宮殿

84歲「國寶級」鋼琴大師劉詩昆，與太太孫穎長居外地，近日他們帶同初生兩個月的BB回港。早年劉詩昆及孫穎斥資過千萬將他們的7,000呎大宅裝修成私人藝術館，當中收藏的名畫，過千萬亦冇難度，只有少數人士能參觀這間豪宅；而玄學家七仙羽（七師傅）就成為BB出世後，第一位造訪他們家的訪客，她公開豪宅內部多個角落的照片，讚嘆大宅美侖美奐如宮殿一樣，滿屋都是國王、總統等送的禮物，認真媲美大型博物館！

7月時只得兩歲半的劉蓓蓓，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》。

劉詩昆與太太孫穎早年於上水古洞連掃五間獨立屋，並將其中兩間共7,000多呎的相連獨立屋打通，設計成私人藝術館。這兩間大17、18號相連大宅，連同花園、泳池足足近萬呎，早於十年前市價已達1億！有指當年黎明都心儀這個單位，但由於劉詩昆二人一次過掃幾間屋，更冇做按揭一炮過畀錢，所以發展商當時優先賣給他們，換句話說就連天王黎明都爭輸俾劉詩昆！

當年就連黎明都與劉詩昆睇中同一個單位！（資料圖片）

二人於大宅展出珍貴私人收藏，包括：匈牙利政府贈送已故鋼琴大師李斯特一束真髮、劉海粟、張大千和黃永玉的名畫等等，根據估價，劉海粟所贈送的名物價值達過千萬。另外名錶、名畫等，閒閒地都幾百萬。不過，由於這裡只屬私人藝術館，僅開放給兩人創立的「締造非凡會」會員入內參觀，會員包括劉詩昆的高徒，如：騰訊主席兼執行長馬化騰愛女、甄子丹女兒、琦琦女兒任晴佳等，均是會員。

早前劉詩昆與太太宴客時，豪宅客廳已經曝光過。（影片截圖）

而七師傅日前亦有造訪這間私人博物館，並透露自己是劉詩昆細仔劉天天出生後，第一位來探BB的訪客，足見交情匪淺；而她問準對方同意後，亦公開部分屋內的裝潢。七師傅貼出自己與劉詩昆、孫穎及其3歲女兒的合照，探BB的相片，以及在大宅各處打卡的照片，見她在名畫前留影，又拿著限量手袋以及各式藝術品等等，當然還有劉詩昆的私家鋼琴，真有如參觀藝術館，令七師傅也驚嘆這間屋美得像宮殿一樣。

七師傅探望劉詩昆一家。（fb@七仙羽）

到處都是名畫和藝術品，七師傅不忘打卡留念。（fb@七仙羽）

七師傅說：「著名鋼琴家劉詩昆老師一家和剛出生的嬰兒剛從外國回到香港，邀請我去他家喝茶。一入門，被藝術品吸引了，裝修太美侖美奐。劉生夫婦用了數年時間打造的家就像宮殿一樣，好多世界珍貴的藝術品，全世界只有一件，都是劉老師去世界各地表演，國王丶總統丶女王送的禮物……兩個小孩好漂亮，氣質與衆不同，劉太說：七仙羽師傅，你是第一個來我家探望BB的人，其他人早已大排長龍，但我們非常忙，而且劉老師到處飛，能和大家相聚一起真不容易。」

按圖睇更多劉詩昆7,000呎豪宅內部：