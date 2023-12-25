Rubberband首場開騷老婆黃心穎未有到場　泥鯭：你嚟睇我㗎嘛

一連六場《Rubberband Juntos音樂會》昨晚聖誕平安夜（24/12）於九龍展貿中心舉行。今晚歌單除了《你和我》、《脫軌時刻》、《瞬間看地球》、《把酒當歌》、《不如散步》、《未來見》等共25首歌曲外，還有切合聖誕平安夜的《I’ll be home for Christmas》、《零度聖誕》，還有大家都識唱的《發現號》以及壓軸的大會主題歌曲《Juntos》。

《Rubberband Juntos音樂會》現場氣氛相當好。（葉志明 攝）

製作團隊在舞台上花了不少心思，特別T字台的設計。主音6號接受《香港01》訪問時說：「主要都係監製諗法，不過都要多謝大會，因為淨係個T字台都賣少咗好多飛。」

《Rubberband Juntos音樂會》大會用T台，夠晒心思。（葉志明 攝）

談及在九展開騷的原因，他們表示2008年第一次在九展，所以想趁九展在2024「關門」時再到這個地方開騷。6號說：「唱《未來見》唱兩晚都唱唔掂，好多嘢都係同班兄弟累積返嚟。反而有個畫面，唱《Ciao》大家好自動波亮（手機）燈，嗰吓我係好咩（感動）。今日冇喊，眼濕濕就有。咁就10幾年，好黐線。」

6號話唱到眼濕濕，《Rubberband Juntos音樂會》。（葉志明 攝）

問到《Rubberband Juntos音樂會》的賣飛情況，阿偉就說：「我仲記得08年喺九展開一場都賣唔切。」他們坦言今次開騷6場全清的成績，有賴樂迷的支持。

《Rubberband Juntos音樂會》 6場爆滿，好勁！（葉志明 攝）

今晚除了阿正的家人到場之外，原來其餘成員的家人也有捧場。問到泥鯭的新婚太太黃心穎有否出席時，他就表示太太會到場，但就並不是今晚。他說：「我屋企人會嚟，但係邊場就唔使講。」記者笑言可能要每場都去才影到黃心穎，他也笑言：「你嚟睇我㗎嘛，嚟睇我屋企人㗎咩？」泥鯭接受傳媒訪問時，被問到太太的情況，他就表示要給她一些時間。