黃心穎姊妹為凍齡靚媽媽慶生　網民疑惑父親逝世兩周即慶祝喜事

黃心穎今年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，在婚禮上她還與父親黃沛霖共舞，盡顯父女情，11月時她還曬出與爸媽三代同堂的溫馨合照。誰料在黃心穎結婚不足兩個月後，她的父親便於本月14日驚爆離世消息，享年75歲。與父親感情極好的黃心穎亦向傳媒證實了父親的死訊，坦言一家人都好傷心，暫不想作任何回應。然而她的二家姐黃心妙卻在本月15日於社交網post出一家五口啟程到日本東京旅遊的照片，疑似極速走出喪父之痛。

黃心穎今年11月曾貼出三代同堂的家庭照。(ig圖片)

昨日，黃心穎幾姊妹就齊齊為她們的母親祝生日，她與大家姐黃心妙以及二家姐黃心妙亦分別於社交網出post，分享與母親慶生的合照，以及抒發感感。黃心美post了她與母親在聖誕樹下的合照，留言寫道：「仍然有同你溝通唔到，嫌你長氣同囉嗦嘅時候，但係亦都經常睇到你非常可愛同搞笑嘅一面，往後嘅日子我會連同daddy嗰份去愛你double。Happy birthday 媽，一定要開心健康。」與母親過生日同時又一起共度佳節。

黃心美與母親歡度聖誕節。(ig圖片)

黃心妙則post了她們三姊妹與家人跟母親慶生的合照，留言寫道：「習慣被寵的我，找到一個餘生要被我好好寵愛的人，佢就係我媽子啦。祝呢位大美人日日都開開心心，無憂無慮 要健健康康喔🤍 #點睇都唔似69歲 #邊個最似阿媽呢」。不少網民都留言為黃媽媽送上生日祝福，又大讚黃媽媽漂亮年輕。不過亦有網民質疑家中剛有白事，還未夠兩星期就慶祝生日和節日，似乎有點太快了，看來她們一家已火速走出喪親之痛，生活如常。

黃心穎媽媽。(ig圖片)