陳嘉樺香港FANS搞展覽為新歌造勢　一米單曲造型珍珠版佈景勁華麗

陳嘉樺(Ella) 最近推出第二張個人大碟，第一首主打歌曲是《願望清單》已經派台，Ella最近亦積極在台灣為新歌展覽宣傳和舉行新歌首唱發佈會。Ella接近五年沒有來香港，不過香港的一眾歌迷，依然對她不離不棄，自發與旺角某飲品店合作搞新歌展覽宣傳活動，更獲得Ella在IG限時轉發分享，預告活動將會有驚喜！

陳嘉樺(Ella) 最近推出第二張個人大碟第一首主打歌曲《願望清單》。(IG@him_ella0618)

Ella香港歌迷自發與旺角某餐飲店合作搞單曲展覽宣傳活動。(IG@him_ella0618)

S.H.E香港後援會精心安排打卡活動

Ella的香港後援會官方IG「S.H.E香港後援會」在IG寫上：「我們最擅長傾聽粉絲們的聲音，知道這一次有很多人無法去台北打卡，所以我們在一個多禮拜前靈機一觸，想要試著把去不了的地方創造出來，讓香港粉絲們有機會跟解接(Ella)的《願望滿屋》打卡。」

Ella香港新歌展覽宣傳活動。(IG@shehkfc)

限定一米單曲造型珍珠版佈景

此外歌迷會還得到了Ella所屬公司勁樺娛樂的協助，悉心為偶像炮製驚喜，更為這一次活動特別訂造了一個高逹一米的單曲造型珍珠版佈景，以及許多的應援物品，當中有S.H.E的展覽專區，而且還有限定打卡的驚喜禮包贈送，而禮物方面有可能會抽中Ella的親筆簽名。這一場活動主要透過一張便利貼寫上自己的心願，貼在展覽板上配合歌曲宣傳作分享，Ella亦有公開表示會轉發相關內容去答謝粉絲的鼓勵和支持！

歌迷會還得到了Ella所屬公司勁樺娛樂的協助，悉心為偶像炮製驚喜。(IG@shehkfc)