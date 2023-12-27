李嘉欣與老公家姐同遊日本被指行路似老人家　去年曾病重入ICU

現年53歲的李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚，婚後誕下一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。近日李嘉欣與老公許晉亨及家姐李嘉明去日本旅行，有網民在東京一間百貨公司外捕獲他們，並上載了一段影片。片中所見，許晉亨從後攬住老婆李嘉欣，相當恩愛，而李嘉明就站在李嘉欣旁邊。之後三人一起過馬路上車，但李嘉欣行路的動作同姿勢就意外引起網民熱烈討論。

恩愛。（IG@michele_monique_reis）

許晉亨從後攬住老婆李嘉欣。（影片截圖）

李嘉明就站在李嘉欣旁邊。（影片截圖）

該網民寫道：「親眼目睹公認的最美港姐之一的李嘉欣原來今年已經53歲，也生過孩子，所以我們不要那麼苛刻評判一個女人和媽媽，現場看真人應該是傳說中她（病癒過後嗎？）身體比較弱，走路慢，體態支撐沒有力量，所以姐妹們要鍛煉身體保持體態哦。」不少網民都紛紛留言指李嘉欣行路姿勢奇怪，感覺似老人家：「走路好奇怪」、「怎麼感覺像個老人步履蹣跚的」、「感覺小心翼翼走，像80歲老太太」。

不少網民都紛紛留言指李嘉欣行路姿勢奇怪。（影片截圖）

李嘉欣同家姐李嘉明。（影片截圖）

過馬路上車。（影片截圖）

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有人猜測因李嘉欣去年曾大病一場，身體狀況不如以往：「會不會是上次的後遺症」、「之前生了大病身體不好」、「大病痊愈沒多長時間吧」。李嘉欣在去年年初自爆入院，情況更一度嚴重到要入住ICU進行搶救，生死搏鬥48小時，並直言「執返條命」。李嘉欣透露自己在去年1月某個半夜，突然心跳跳得好快，高達每分鐘跳160下，入院檢查後發現有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎已停止運作，要即刻入深切治療部。之後再檢查後發現原來李嘉欣心臟先天性多一條血管，她在農曆年過後再接受導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。

引起網民關注。（網上截圖）

在去年年初自爆入院，情況更一度嚴重到要入住ICU進行搶救，生死搏鬥48小時，並直言「執返條命」。（IG@michele_monique_reis）