內地頂流女星谷胸晚裝震撼視覺　邊緣位置陷走光疑雲惹熱議

現年35歲的倪妮因主演過張藝謀電影《金陵十三釵》而一舉成名，與楊冪、劉詩詩、Angelababy並稱為內地的「四小花旦」，無論樣貌身材與氣質都相當出眾，一直深受各大品牌的喜愛。近日（21日）倪妮就應邀在上海出席了一個美容品牌活動，她當日更是冒住寒冷的天氣，在-7度的氣溫下穿上超性感晚裝谷胸上台，專業精神可嘉。雖然在室內有暖氣，但現場依然是很冷，倪妮在台上都凍得雙手發紅。到倪妮給記者拍攝時，她更中途開聲要求記者停一停，說：「讓我緩一下，緩一下，今天太冷了。」邊說還邊用手搓手臂，嘗試令自己暖和些。

倪妮出席活動的多條片段在網上瘋傳後，即引來了網民的熱議，紛紛表示心痛倪妮在天寒地凍之下，要穿得這麼少出場，又不明為何女明星就一定要暴露身材。不過也有網民指出倪妮的出場費網傳已高達百萬人民幣，收那麼高酬勞上台站一會，多冷都忍得到。而其中一段網民分享的片段，更見到倪妮在上台的一刻，疑似陷入走光邊緣，未知是否鏡頭角度「高炒」所致，不少網民都留言討論，有網民就驚呼：「百萬出場費沒白給。」

倪妮在台下用羽絨緊緊包著自己保暖。（圖：小紅書）

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