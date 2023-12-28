陳茵媺舉家到巴塞隆拿度聖誕　陳豪媽媽及餅印哥哥同行

聖誕長假期不少港人外遊，連近日忙於拍攝新劇的陳豪，亦成功趕及聖誕前完成在深圳拍攝，陪妻兒一家大細飛到巴塞隆納過聖誕，而且陳豪媽咪及餅印哥哥都有同行相當盡興。



陳豪陳茵媺一家五口換上聖誕家庭裝。（IG：@aimeechan_official）

原來陳豪陳茵媺到巴塞隆拿家族旅行。（IG：@aimeechan_official）

原來陳豪陳茵媺到巴塞隆拿家族旅行。（IG：@aimeechan_official）

陳茵媺在IG分享多張照片在巴塞隆納過聖誕，一家五口穿上格仔聖誕家庭裝，三名小朋友拆禮物時相當興奮，細女Camilla更興奮尖叫。Aimee以英文留言：「以英文留言指巴塞隆納這個地方令她與老公留下很多浪漫的回憶，很開心今次一家人齊齊外遊體驗這個美好旅程。」一行七人出外品嚐美食，見到陳豪媽咪與哥哥都有同行，齊齊歡度佳節。

陳豪陳茵媺細女Camilla拆禮物興奮尖叫。（IG：@aimeechan_official）

陳豪陳茵媺一家出外食聖誕大餐。（IG：@aimeechan_official）

陳豪與囝囝都幾似樣。（IG：@aimeechan_official）

陳豪幫陳茵媺打卡。（IG：@aimeechan_official）