吳千語首公開被求婚細節　透露明年8月飛意大利舉行婚禮

現年30歲的吳千語（Karena)在12月16日已與「百億富三代」男友施伯雄（Brian)低調地舉行了證婚儀式，正式嫁入豪門做施太太。而近日他們二人參與錄製的內地綜藝節目《愛的修學旅行》播出最新一期，吳千語就首公開被求婚過程畫面，她透露事前完全不知情，當下令她又驚又喜。

吳千語首公開被求婚畫面。（影片截圖）

在最新一集播出節目內容中，多位女嘉賓穿着睡衣閒聊，在講到求婚這個話題時，吳千語就首公開被求婚細節，原來在3年前（2019年）她無意在施伯雄手機裡看到一顆鑽石原石，當下心想對方是不是要求婚呢？所以她就一直假裝不知道，她表示：「我就想到他是不是要求婚了，但是我一直都沒有問過他，因為我不想破壞這個驚喜，我覺得他會有點難過。所以我就假裝不知道，但是很奇怪的是，過了一年他都沒有求婚，就我已經忘記了看過照片。」

原來在三年前Brian已秘密籌備求婚細節。（影片截圖）

但萬萬沒想到就在去年她生日的時候，施伯雄就趁機求婚，令她完全沒有預感會發生這樣的事，她表示：「有一年我的生日的時候，我的朋友那群閨蜜，突然她們說你要講一下你的生日願望，我們要給你切蛋糕，所以你要上個咪，我們拍個影片。然後，我就去房間然後化妝師就給我弄，就一直弄我頭髮弄很久，我就想說弄完了吧！我可以出去。他說不行這裡差一點點，但是我也沒有想多，我以為真的是他要求比較高。」當下她已被蒙在鼓裏。

吳千語生日被求婚。（影片截圖）

隨後，她透露表示：「我出去之後，我那一群朋友就看着電腦的屏幕，然後這樣轉過來，每個人都眼泛淚光，我就覺得很奇怪，我生日有那麼感動嗎？不就生個日而已嗎？這時候，我最喜歡的那首歌就放出來了，然後我就一回頭，然後看到那個車上就一束很大的玫瑰花，然後他就從背景板後面穿西裝筆挺這樣走出來，所以是一個我完全沒有任何預感的一個求婚。」當下她又驚又喜，感動落淚答應施伯雄求婚。

好幸福。（影片截圖）

而三年前施伯雄已秘密籌備求婚細節，當時被她發現的鑽石原石就是現在戴其手上的求婚戒指，她表示：「因為這個原石他要選，選完之後他還要拿去設計加工。」另外，他們近日在直播平台上透露，正式婚禮將在明年8月在意大利舉行，至於是幾號就表示不方便透露。

好大束玫瑰花。（吳千語微博圖片）