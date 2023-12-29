繼肥媽話偏方「童子尿」可治奶癬　鼎爺稱人奶可以療傷：親歷其境

肥媽早前在抖音拍片分享美食與生活心得的同時，亦分享有關紓緩嬰兒奶癬的古法偏方，指用「童子尿」搽患處，非常奏效。雖然肥媽力證曾用於幾個孫子身上，但網民反應兩極，但有網民力撐肥媽的推介讓他們長知識。

肥媽和李家鼎今日（29/12）現身將軍澳電視城出席無綫烹飪節目《肥媽李鼎打大佬》記者會。肥媽就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實又唔係用人哋嘅尿，係用返個B自己嘅尿，搽返自己塊面度，10分鐘後用水洗返，3日佢就好，連類固醇都唔使搽。我以前湊自己嘅小朋友都係咁，不過明白我哋以前同而家嘅年代係唔一樣， 大家要嘅嘢唔同。變咗而家講好多人都唔多會接受，佢哋會去選擇睇醫生。而我呢啲方法都係由上一代傳落嚟，我有6個小朋友，佢哋有病有痛，邊有咁多錢帶佢哋睇醫生，都係要靠上一代嘅智慧，唔通我自己識咩，都係靠我阿媽。就好似以前我哋生雞眼，我哋係用一炷香焫落去，成塊雞眼就會甩出嚟。」

鼎爺透露人奶可以療傷，他小時撞到頭腫，就是塗人奶好番。（葉志明攝）

身邊鼎爺表示認同：「我哋係人窮智生，要知道小朋友啲尿係殺菌，而家啲後生係唔識呢啲嘢。以前啲人都係執啲藥食吓，靠自然抵抗，相反而家啲人一有啲唔舒服就要搵醫生。而我有樣嘢，係我自己親歷其境，喺我細個嘅時候，我用木蝨棍，將啲木蝨扽出嚟，唔小心撞親個頭腫咗，當時細路梗係喊啦，有個女人就叫我過去，就喺我面前拉高件衫，就咁揸人奶，然後就捽落我個頭度，唔夠5分鐘就散瘀，人奶係冇味嘅，唔騷係好清，我可以證明呢樣嘢係得，因為我受過。」