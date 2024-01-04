專訪｜陳法蓉入圍大灣區視后最後十強：我覺得已經贏咗自己

陳法蓉今年憑TVB劇集《一舞傾城》而人氣急升，沙律姐在劇中經歷悲歡離合，角色相當入屋，而當中最多人討論，是劇中她在殮房吻別老公青龍哥一幕，演技大爆發，喊到聲嘶力竭，感動了不少網民，更被網民封為「遲來的視后」，肯定陳法蓉的演技。

即將於1月中（14日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮》陳法蓉入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」最後十強，與佘詩曼、胡定欣、林夏薇、蔡思貝四位視后及其餘五位女主角爭獎，對於獎項陳法蓉表示有信心！她說：「不是有信心一定贏，而是有信心一步一步向前走，由入圍走到十強，亦希望十強可以走到五強，最後無論結果如何，會坦然面對，我呢個年紀仲有劇集做女主角，仲可以入選大灣區準視后，已經超開心，十強入面好多位都係視后，我有幸同佢哋排排企選下，都俾個機會我見識下啦。」

陳法蓉加入巨星傳奇後，工作範疇更加廣泛，最近主攻抖音直播，成績亦非常好。(梁碧玲攝）

疫情期間因要照顧父親推演沙律姐

陳法蓉很高興今次能入圍大灣區視后最後十強，但原來最初的時候，陳法蓉曾辭演沙律一角，因當時疫情最嚴重期間，她希望留港照顧爸爸，但疫情稍緩後，TVB再次接觸陳法蓉，原來劇組因種種原因當時開不到劇，最後陳法蓉答應演出，她說：「多謝志偉哥佢極力推薦我做呢個角色，呢個我後來才知道，套劇將要喺香港播嗰陣，志偉哥打俾我『喂，恭喜妳喎』我問佢恭喜我啲乜？『妳真係做得好好喎！』無論見到樂小姐或其他人，佢哋都話套劇有笑有淚，搞笑又感人，好好睇。」由於《一舞傾城》劇種比較偏！講嘅都係夜總會小姐嘅辛酸，在內地無做實體宣傳，亦無係內地大平台播出，的確係有點蝕底的，她說：「但估唔到，喺幾乎冇咩宣傳之下，喺大灣區嘅收視非常好！在香港播出的時候也有很大的迴響！六月份套劇大結局嗰日，我曾經同記者講過入到圍就已經當贏，而家入咗圍仲可以入到十強，真心感激大家嘅支持，感謝台前幕後的努力。」

陳法蓉對於《一舞傾城》收視及閱讀量成績都非常高感到很高興，尤其劇集內容非一般主流，但都有廣泛討論令她非常感謝觀眾支持。（梁碧玲攝）

首部劇集《人在邊緣》33年來最高收視

陳法蓉首部拍攝劇集是1990年與劉青雲、黎明合演的《人在邊緣》，此劇為TVB有史以來最高收視劇集，平均收視42點，92年拍攝的《巨人》亦係歷年十大最高收視劇集榜第十名，歷久不衰，如果當年有頒獎禮，陳法蓉可能已是TVB視后，事隔多年再拍《一舞傾城》，終於憑此劇首次入圍，陳法蓉表示非常開心及期待，她說：「講真，我已經五十幾歲喇，我以前嘅TVB年代冇視帝視后選舉呢樣嘢，最近我喺報道睇到，原來我首部劇集《人在邊緣》，由1990年到而家都係最高收視，到而家都未有劇打破。」

陳法蓉當年為TVB拍過不少劇集，當中兩套佔TVB 90年代至今收視排第一及第十位，分別是《人在邊緣》及《巨人》。

「我記得當年拍嘅時候，監製李添勝同我講『如果妳做得唔好，冇得喺戲入面嫁俾劉青雲架喇。』我哋當時係邊拍邊播，最後收到劇本，見到我劇中同劉青雲生咗一仔一女，即係監製都俾咗個認同我，而我有份拍嘅《巨人》當年收視第一，在『TVB十大最高收視劇』裏亦上榜排第十，《巨人》在東南亞很受歡迎，當年我同萬子哥憑呢套劇在星加坡分別攞咗『最受歡迎男/女演員』獎，個獎同TVB係無關的，自己有時都會諗，點解我嗰年代TVB冇呢個頒獎禮嘅？講真，我好耐無拍劇！今次沙律呢個角色可以入圍『大灣區最受歡迎女主角』最後十強，真係要多謝為我投票的每一位！當然亦都希望大家繼續幫我投票！哈哈！贏咗一定好開心，輸咗亦係一種體驗，咩都試吓！享受呢個過程，自己開心開心！why not?」

《一舞傾城》劇中沙律姐淚別青龍哥一幕感動不少網民，但原來拍攝當中唐文龍非常攪笑，難得陳法蓉忍到笑繼續專業演出。（梁碧玲攝）

平常心面對頒獎禮

陳法蓉是學霸，當年在夏威夷大學讀書期間，攞獎學金交學費，但強調自己並不聰明，只是非常勤力，面對每份工作都識力以赴。回港選港姐成為冠軍之後，正式拍劇及電影，其中《賭俠》、《巨人》、《小寶與康熙》及最近的《一舞傾城》票房好收視高，令人印象深刻。她說：「作為一個圈中人，感覺到每一位準視后都是認真落力的，能夠入到十強，每一位都表現得好好！我都竭盡所能，希望能夠將沙律呢個角色立體咁表現出嚟，最後有咁多人鍾意，我覺得都已經贏咗自己！最後能唔能夠得獎，真係平常心！亦會衷心祝福得獎者。」

陳法蓉因為是學霸所以朋友覺得她什麼事情也懂，生活上遇到任何問題必定問她。

朋友眼中的學霸

《一舞傾城》入面的沙律姐，為姊妹赴湯蹈火，現實的陳法蓉自言是朋友口中「靠得住」和「可信任」的一個，外號「上網小姐」，朋友生活上遇到什麼問題都找她，例如旅行路線、老公生暗瘡，甚至機場泊車每小時幾錢都會問她，陳法蓉說：「佢哋成日話唔知嘅嘢最好問學霸，我呢份人有樣嘢好，求知慾強，唔識就上網查，仲會分析利弊，我的朋友成日話我靠得住，想請我做秘書做管家。」

陳法蓉為圈中超級孝順女，當日因疫情要照顧爸爸而一度辭演沙律姐一角，剛過的除夕日，陳法蓉帶爸爸到桂林旅遊。

不單止是朋友的上網小姐亦是保安主任，陳法蓉坦言自己係一個很「正方型」的人，活在框架裏，凡事規規矩矩，就萛和朋友出去玩，也喜歡保持清醒「我同朋友潛水嗰陣，我會前後數下人。大家都飲酒，我就唔飲，我要確保每個人都可以安全返屋企。」難怪在圈中人緣甚好，10月份生日收到超過50位圈中好友發視頻祝賀其生日，其中包括劉青雲、張衛健、王晶導演、叻哥、蔡少芬及孫儷等等。

享受一人之境

享受和朋友共處，出名照顧家人的陳法蓉亦同時很獨立，不怕寂寞，或者用享受一個人更貼切，她曾被拍得一個人吃壽司，她說：「有幾奇？我一個人食自助餐都試過，有人問我係點？分別就係出去攞嘢食要攞埋手袋，我覺得一個人好正喎，一個人睇戲又得，唔駛同隔離嗰個講嘢。」她笑說自己而家冇男朋友又冇老公，無可能時時有人陪，「做喜歡做的事，吃想吃的，就算一個人都要善待自己。」她更試過與朋友旅行，決定自己一個人留多兩日，朋友奇怪她這個選擇，擔心她沒有朋友傾訴，陳法蓉說：「我就係想有兩日自己一個人，有些人叉電係去人多熱鬧嘅地方，我叉電方法係要一個人靜處，可以宅在家中幾日唔去街、看看電視劇、玩玩狗和家人在一起。」對於被稱為不老女神，她笑笑說句多謝，並說：「其實好幾年前大家都叫我鑽石剩女，但我深信勉強冇快樂，遇到真心相愛嘅人唔會排除拍拖或結婚的可能性，但是未遇上那個人之前，也要做一個快樂的單身女人。」

陳法蓉表示自己十分理性，但一拍拖就會變了戀愛腦。（梁碧玲攝）

永不說前度任何一句壞話

陳法蓉入行多年，表示很介意無中生有的緋聞，覺得食咗好多死貓，很無奈。事實上她曾經承認過的男朋友為數不多，自言是「戀愛腦」，拍拖之後男友優先，即使朋友約她外出行街都先問男友，男友沒有空才會答應朋友，關於感情事陳法蓉非常口密，對所有前度亦只會心存祝福，她說：「每一個與我拍過拖嘅，我都真心愛過，我亦好深信佢哋係真心愛過我，如果係timing 唔ok或者咩原因令我哋唔能夠繼續一齊，我覺得都係曾經相愛過，而相愛之後講人地唔好嘅說話，我覺得都係唔好，所以咁多年，你哋唔會聽到我會講佢哋一句唔好嘅說話，我會希望佢哋而家每個都過得好，我都深信，佢哋都會想我好。」

陳法蓉加入了巨星傳奇，其公司營運《周遊記》，有可能會參與公司為周杰倫打造的綜藝節目《周遊記3》。

加入新公司未來多元化發展

陳法蓉對感情方面選擇寧缺勿濫，而對工作的熱誠則有增無減，簽了新公司巨星傳奇，陳法蓉表示對未來充滿期待，除了演藝工作，熱愛分享的她亦正式成為一位主播，被指甚有潛質，短短幾個月已經交出一張漂亮的成績表。她說：「直播工作正努力學習中，公司好好，過年後已安排劇作及綜藝工作，更有可能會參與公司為周杰倫打造的綜藝節目《周遊記3》」，她表示面對新領域很有新鮮感和挑戰性，不過「我依然熱愛演戲，雖然有好多唔同嘅新選擇，依然唔會放棄做演員」，陳法蓉表示自己無諗過幾時退休，希望可以拍到更多好嘅作品，期待她未來事業新表現。