視帝嘆宵夜竟被誤認係劉德華　定居內地遊山玩水身家豐厚唔憂做

曾三度奪得無綫視帝，現年59歲的黎耀祥 (祥仔) 近年主力北上發展，拍劇、拍電影、參演綜藝節目以及直播帶貨等，密密搵真銀。他的太太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。為了方便工作，祥仔更已在中山置業，夫妻倆目前正長居當地，且已融入了內地生活，閒時四處遊山玩水，周圍去品嚐各地美食，日子過得相當愉快寫意。入行多年的他身家豐厚，真是唔憂做。祥仔亦經常在抖音拍片同大家分享他的生活日常，更新近況，又會介紹不同地方的美食和景點，成功轉型做網紅。

祥仔與老婆目前正在內地居住。(影片截圖)

由於祥地特地鍾情地道平民美食，所以經常會到內地一些街坊小店覓食，日前就有網民於一家專吃生醃的食肆偶遇祥仔以及他老婆，並把他的照片放上社交網分享。該名網民以「這是劉德華嗎？吃個生腌居然偶遇明星🌟」為標題，指自己在汕頭吃生腌夜宵，沒想到居然就偶遇到香港明星，發現原來不是劉德華，而是於劇集《西遊記》入面飾演這天蓬元帥豬八戒的黎耀祥。博主竟然誤認祥仔做劉德華，估計只是搞下笑，其實認出是祥仔的。

網民誤認黎耀祥係劉德華。(小紅書)

另外，又有網民分享了在該生醃店門外偶遇祥仔和他老婆，祥仔被不少市民認出，並紛紛圍觀，舉機拍照以及上前要求合照集郵。祥仔亦有求必應，逐一與他們影相，甚至閒聊幾句，盡顯他親民友善的一面。一眾網民都大讚祥仔是真貼地，完全沒有明星光環，實實在在地融入地道生活。

祥仔在生醃店門外被圍觀。(小紅書)

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