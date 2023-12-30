前特首梁振英女兒梁齊昕疑遭網絡監控　如置身地獄爸爸確認非幻覺

現任全國政協副主席、前特首梁振英二女兒梁齊昕曾立志成為模特兒，進軍娛樂圈，因言論惹火，過去帶起不少新聞話題，其中她在2015年與媽媽唐青儀於蘭桂坊發生口角兼公然掌摑對方，令全城轟動！事隔多年，梁齊昕如今生活已回復平淡，作風比以前低調不少。最近她再次活躍社交平台，不時分享自己的生活日常以及扮靚心得等。

特首梁振英二女梁齊昕過往多次成為焦點。（Gettyimages）

自從聖誕節開始，梁齊昕的社交平台開始出現奇怪的發文留言，昨日早上她把她向朋友發放的訊息放在IG上分享，內容聲疑似指自己遭到網絡監控。梁齊昕以「You Can't Break Me」（你不能打擊我）為題，一連post了四張相片公開了她發給朋友的信件，全是以英文撰寫。內容大意是：「如果說我在過去的7天裡經歷了地獄般的經歷，並且受到了徹底的恐懼和震撼，那已經最輕描淡寫的說法了。我無權在以下篇幅內容討論細節，但簡而言之，我的整個生命（ 不單止是Wi-Fi 和互聯網，即使最遠程的連接技術已被完全佔領，並從我身邊被偷走。）我是24/7實時網絡跟蹤。就算我想亦不能撥打緊急服務電話，我無法擺脫肇事者，無論有多少新的電話、號碼、新電子郵件地址或我用匿名創建的 Apple ID。」

梁齊昕最近又活躍於社交網。(ig圖片)

梁齊昕又表示：「我對自己的安全、私隱和保障感到絕對恐懼。但更重要的是，我對親人的安全、身份和私隱感到不寒而慄。我朋友們的安全（我生命中與此事完全“無關”並且從未自找麻煩的人）是我目前最關心和優先考慮的事情。」她在聖誕節期間曾透露爸爸梁振英確認她不是幻覺，她知道自己沒有瘋。梁齊昕指她的爸爸認真地看着她說：「我知道你不是出現幻覺，你親眼所見的事情，我親眼看到了百分之二十，你剛才吃飯時頭腦還是那麼敏銳。」不少網民亦有留言慰問她。

梁齊昕的樣子變了不少。(ig圖片)

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