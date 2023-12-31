佘詩曼現身無綫新聞部報新聞　專業主播腔原來歸功呢位新聞小花！

《新聞女王》播完已經一星期，佘詩曼（阿佘）今日（31日）在社交平台發放自己主播初體驗的終極彩蛋片。原來為了學習報新聞，她第一日就去了無綫新聞部「實習」，見阿佘的影片以香港觀眾熟悉的無綫新聞部為背景，她在報有關口罩令的新聞，相當有親切感

阿佘登上主播枱，背景的確是無綫新聞部錄影廠！（小紅書圖片）

阿佘望住提詞機報新聞。（小紅書圖片）

阿佘分享：「初登主播枱，Man姐髮型的誕生！還記得開拍《新聞女王》前一個月，劇組安排參觀TVB新聞部的那一天，初登主播枱，緊張又興奮！調整坐姿、熟悉提詞器、控制聲線、決定頭髮分界線，都說認真工作的女人最有魅力，你覺得呢？」起初對鏡頭不熟悉，不時對鏡頭照鏡、梳頭，她揭露Man姐髮型的誕生，又尋找鏡頭C位，其間忍不住笑場，場面搞笑。

阿佘分享Man姐分界髮型的誕生。（小紅書圖片）

阿佘調整主播妝容。（小紅書圖片）

阿佘練習報新聞。（小紅書圖片）

但不足三秒就忍不住笑場。（小紅書圖片）

自劇集播出以來，很多觀眾都讚阿佘的主播腔勁專業，有如真的新聞報道員，原來是有這位新聞小花教路！從影片中所見，阿佘認真聽主播黃曉瑩講解，黃曉瑩已效力無綫新聞部12年，負責專題節目之餘，她與方東昇亦合作無間，製作《世界零距離》、《長命百二歲》、《尋人記》、《好睡好起》等節目，有「昇女郎」之稱，更曾因在節目大曬流利韓文獲觀眾讚賞。而網民看完這段片，都大讚阿佘根本與專業主播無差，相當敬業！

阿佘主播腔之煉成，原來歸功於主播黃曉瑩！（小紅書圖片）

黃曉瑩（左）拍住方東昇主持了不少王牌節目，能力備受肯定。（IG@vinkywhy）

此外，也有人建議：「係咪可以同TVB新聞部Crossover一下，佘詩曼客串報新聞，然後方東昇客串新開女皇2做男主播。」、「不如真係去六點半新聞度報一次，做咗咁多功課可以有機會試下咁幾好，收視保證係近十年最爆，全港觀眾都會相信你嘅專業！」