70歲梅小青豪宅曬30年LV手袋　獲網民讚念舊：和你經歷過風風雨雨

現年70歲的TVB金牌監製梅小青自完成2020年播出的劇集《法證先峰IV》後宣布退休，劇集創下最高40點收視，為梅小青的監製生涯畫上完美句號。退休後，梅小青與同為金牌監製的老公劉家豪湊孫為樂，日前梅小青在社交平台上載近況，曬出多個LV手袋，成為網民熱話。

梅小青豪宅曬出多個名牌手袋。（Facebook圖片）

梅小青在帖文中寫道：「有些包包是殘舊了也捨不得掉😅 因為它曾陪伴我努力人生許多年💪 因為它是我三十年前出了糧幾經考慮再考慮才買的🤔 也有因為安撫辛勤工作任性而買的💃🏿幸好沒有掉😂我的舊愛復活了👏」原來小青姐是將多個珍藏手袋進行保養護理。

梅小青最愛LV手袋。（Facebook圖片）

原來係為手袋護理保養。（Facebook圖片）

梅小青家中有不少名牌手袋，其中LV更是其愛牌。在照片中，小青姐展示了6個手袋及飾物，當中有3個是LV的中古款式，約於20年前發售，當時購入價只要數千元。網上所見LV Monogram Canvas Monceau 28二手價約9300港元，而LV Monogram Musette Salsa Short 側孭袋，約8000港元，至於LV Sac Plat手提包的二手價約為5000港元。

網民大讚梅小青念舊。（Facebook圖片）

另外，有網民見到梅小青念舊留言：「是回憶」、「看到你的分享，這些包包都是和你經歷過很多風風雨雨，它們也就像你的老朋友一樣，捨不得掉，但是也對它們有想念和喜歡」。