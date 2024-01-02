TVB當紅小生疑爭視帝壓力太大　驚現超深黑眼圈眼袋狀況令人擔心

36歲的張振朗是近年無綫（TVB）力捧小生，近年已搣甩「翻版張智霖」稱號，於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑劇集《反黑路人甲》「高彬」一角獲得「最受歡迎電視男角色」，成為首名獲頒「飛躍進步男藝員」只一年便獲得「最受歡迎電視男角色」的男藝人，仲有機會由王祖藍帶領同王浩信、高海寧北上搵銀；今年張振朗亦憑《靈戲逼人》與殺入《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」十強，與陳豪、馬國明、陳展鵬、周嘉洛等一線小生爭視帝，認真犀利。

張振朗。（陳順禎攝）

雖然前路一片光明，然而張振朗因頻頻受傷獲封「地獄黑仔王」，不但行街被帳篷壓傷，駕車時被蜜蜂針傷，今年拍《奪命提示》時突被道具燈擊中撼爆眉骨「爆缸」，被急送院縫7針。近日除夕有網民偶遇張振朗，近況曝光令人擔心！張振朗在除夕與小朋友合照，張振朗一身隨意打扮不失型格，笑客滿面看來心情不俗。雖然張振朗戴上黑色太陽眼鏡，依然難掩極深黑眼圈及眼袋，雙眼無神，疑因爭獎壓力太大而臉容憔悴。而張振朗殘樣竟比前TVB小生余德丞更嚴重，身體狀況引起擔憂！

無綫首席創意官王祖藍曾率王浩信、高海寧及張振朗北上參加交流活動 (ig@vincentwong07)

張振朗倫受力捧。（TVB截圖）

余德丞2018年8月西營盤踢波後突然暈倒昏迷，被急送往瑪嘉烈醫院搶救，情況一度危殆，2021年余德丞為足球比賽評述，被指面色蒼白，加勁深黑眼圈疲態畢露，一度引起熱議。之後余德丞解釋因自小患哮喘影響血液循環，才出現驚人黑眼圈。

張振朗極深黑眼圈！（小紅書）

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情況令人擔心！（小紅書）