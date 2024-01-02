43歲失婚富貴女星杭州公園相睇　擁別墅財富自由仍慘被嫌棄唔單純

現年43歲的莊思敏在2022年與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）結束兩年幾的婚姻，去年她一度與徐熙媛（大S）前夫汪小菲傳出緋聞，但其後她澄清雙方只見過幾次面，感情至今仍未有着落。早前莊思敏現身杭州一個公園參加相睇，但最後就失望而歸，更慘被離婚男的媽媽嫌棄，搞到莊思敏即場大呻：「為什麼她兒子可以離婚，我不可以離婚嗎？」

莊思敏曾與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）有過一段婚姻。（IG@jacquelinchng）

莊思敏準備充足去相睇。（影片截圖）

莊思敏公開自己的長腿照及個人簡介。（影片截圖）

日前莊思敏上載了一段影片，並寫道：「今天來內地相親角看看能不能遇見我的真愛呢。」片中所見，莊思敏準備充足，不但準備了易拉架，還印了宣傳單張，公開自己的長腿照及個人簡介，列出自己的年齡、身高、職業等等，更寫明「有香港黃金地段別墅一套，財富自由」，條件極好的莊思敏逛了一圈後，發現現場都是「叔叔阿姨」，她更因年齡問題，被「阿姨們」指與自己的兒子年齡差距太大。不過現場的長輩都大讚莊思敏條件非常好，更有人準備了體檢報告，令莊思敏大開眼界。

莊思敏因年齡問題，被「阿姨們」指與自己的兒子年齡差距太大。（影片截圖）

有人準備了體檢報告，令莊思敏大開眼界。（影片截圖）

找到一位合眼緣的奶奶。（影片截圖）

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最後莊思敏找到一位合眼緣的奶奶，更主動上前了解對方兒子的條件，對方向她介紹兒子40歲，杭州本地人，身高一米八，大讚同莊思敏很合襯，但就離過一次婚，有一仔一女，對方又反問莊思敏是否未婚，莊思敏坦言曾離婚，竟即被對方嫌棄：「我是喜歡單單純純的，沒有結過婚的。」令莊思敏忍不住大呻對方雙重標準。身為馬來西亞拿督千金的莊思敏，家族資產估計約8億元，而她住在山頂獨立屋，家境富裕。2020年莊思敏與拍拖半年的圈外男友在自家豪宅低調完婚，但這段婚姻未夠三年就結束。莊思敏曾透露因與前夫長期分居港台兩地，聚少離多，最終選擇離婚，兩人之間不涉第三者。

對方介紹兒子40歲，杭州本地人，身高一米八，大讚同莊思敏很合襯，但就離過一次婚，有一仔一女。（影片截圖）

莊思敏坦言曾離婚，竟即被對方嫌棄。（影片截圖）

不滿。（影片截圖）

家境富裕。（IG@jacquelinchng）

2020年莊思敏與拍拖半年的圈外男友在自家豪宅低調完婚。（IG@jacquelinchng）