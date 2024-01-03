65歲文藝片女神息影多年　以新人姿態強勢復出挑戰舞台劇

胡慧中在70年代在台灣憑電影《歡顏》出道，並成名被喻為靈氣迫人的文藝女神；到80年代她轉戰香港影壇，拍了多部《霸王花》系列電影，一改形象成為武打女演員。到1998年胡慧中與香洪港著名眼科醫生，曾任香港民政事務局局長的何志平結婚，自此息影。

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胡慧中育有一女何淦璇現年23歲，做了多年家庭主婦的胡慧中，近年隨著女兒長大也漸漸活躍起來，在2021年開通了內地社交平台微博後，亦開了抖音和大家分享她的生活。內地女星孫儷是她親戚，當日胡慧中開了微博後，她就第一時間關注了姨奶奶胡慧中，還叫對方關注自己。而網友們也紛紛留言道：「霸王花來了」、「永遠的女神」、「教官，我來報到啦」等，非常受歡迎。

胡慧中嫁給前香港民政事務局局長何志平後息影。（資料圖片）

胡慧中是孫儷姨奶奶。（網上圖片）

近日胡慧中終於復出，於內地演出舞台劇《如夢之夢》，飾演顧香蘭一角。讓不少影迷覺得驚喜，因為大家都想不到久違大銀幕近30年的胡慧中會復出。胡慧中說自己從未演過舞台劇，也完全不了解《如夢之夢》的故事，不過在看完劇本後，被故事所感動就答應演出，說：「我很想演顧香蘭這個角色，而且想盡力把她演好。」她還很謙虛地叫大家「請你們把我當一個新人來看待」。