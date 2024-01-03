吳千語老公施伯雄被讚是好男人　阿Sa公開激讚︰他很有責任感

現年30歲的吳千語，過去與林峯的一段情，至今仍令不少人難以忘記。而近日其參與錄製的內地綜藝節目《愛的修學旅行》播出最新一集，她竟不避諱大提舊情事，更公開感謝過往這一段情，表明加速了自己的成長，令其更勇於做自己。

二人在節目中大曬恩愛 。（影片截圖）

在最新一期節目中，女嘉賓們坐在戶外聊天，談着會否在意另一伴過往感情事時，吳千語就表明不介意，反而很喜歡聽另一伴聊起過往情事，強調自己不會吃醋。而她亦會與另一伴分享：「我以前的經歷也成就了現在的我，所以我覺得沒有甚麼不可以談的，就跟他可以分享。」

吳千語不介意另一伴講過往情事。（影片截圖）

而提到對於過往感情事對自己有何幫助時，雖然她並沒有提到林峯二字，但提到18歲這個關鍵字，明顯就是在講與林峯的一段情，她毫不避諱表示：「我覺得讓我快速成長，因為我小的時候就是，18歲很多人會關注到我，然後就會有狗仔甚麼的，就感覺我那個時候，非常地沒有人身自由的，讓我現在再經歷一次這樣，我未必可以承受得了。」

因為當時其一舉一動都是焦點，壓力大到令她收起自己：「我有一段時間就是會覺得，我要完全不被看到，所以我就完全收起來，因為我太被看到那一段時間，我已經害怕了，但是後面收起來了之後才發現，其實這樣藏着也挺累的，所以我現在完全敞開來，就是你想看甚麼，你們想知道甚麼，我就分享給你們看。」所以她經常拍vlog 同大家分享日常生活。

吳千語不避諱提舊情事。（視覺中國）

正正年輕時經歷了一段感情，當中的經歷、磨練成就了她今日勇於做自己：「我覺得自己也成熟了很多，然後現在真的可以完全隔斷掉別人的怎麼說，就是聲音甚麼的。」

年輕時的一段情加速了她的成長。（影片截圖）

另外，現在已婚的她，老公施伯雄(Brian)給人感覺是一位好好先生，這一點原來阿sa (蔡卓妍）都同意，在節目中對他讚不絕口，透過電話阿sa大讚Brian：「就是帥，我覺得是一個很有魅力的男生，而且他很有責任感的人，很有思想很有學問，見過的東西也很多，就是女生通常都會覺得這種男生會很吸引人。」至於缺點她就表示沒有，對他極高評價。

阿sa大讚Brian。（阿Sa微博圖片）