TVB視帝人氣勁現身武漢排場大　孔德賢跟後冇人理形成強大對比

TVB與內地優酷平台合作推出的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，令劇中不少演員人氣急升，其中一位就是新婚人夫馬國明。繼日前其在佛山出席活動後，近日又現身武漢出席活動，更被獲安排逾10名保安護駕，雖然排場非常之大，但他仍顯得親民，平易近人的作風讓不少網民激讚。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

憑《新聞女王》在內地人氣急升的馬國明，近日現身武漢出席品牌活動。獲高規格接待的他，獲安排逾10名保安護駕，他們手牽手站在兩排左右及後面，開路讓馬國明暢通行走，不讓其他人接觸到他，排場非常之大。而身穿黑白色簡約裝扮的他，雖然無法近距離接觸民眾，但他依然顯得親民，全程展現笑容與揮手，完全零架子。

而據在現場有網民指出，在活動過程中隔着保安人員向馬國明表達想握手的想法，沒想到他本人願意，並主動說：「你好啊！」令該名粉絲相當開心，並激讚他真人高大帥氣又年輕。

逾10名保安護駕。（網上截圖）

另外，當馬國明站在品牌店舖門口與老闆、員工等影大合照時，他身邊有一位疑是店內高層的女士，一直撓着他手緊貼着不放，還不停擺出愛心pose 手勢拍照，而馬國明全程展現笑容，與大家開心合照，直到老闆到來站在馬國明旁邊，該名女士才放手站在另一邊，同場還有孔德賢，他全程跟着馬國明後面，又沒有太多人理會，兩者形成強大對比。

馬國明住程展現笑容。（網上截圖）

馬國明除了出席品牌店舖活動外，還出席品牌舉辦的見面會活動，在見面會上他西裝筆挺現身，相當帥氣，還大開金口唱歌，更一邊唱一邊與台下觀眾握手，大家都顯得相當熱情，見面會還有孔德賢、胡鴻鈞、丁子朗，眼見武漢民眾如此熱情，馬國明都有感而發：「謝謝武漢朋友的熱情，希望有機會再跟你們見面。」

馬國明唱歌。（網上截圖）

見面會還有孔德賢、胡鴻鈞、丁子朗。（馬國明微博圖片）